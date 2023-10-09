Путин поручил сформировать систему оценки качества оказания социальных услуг

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил сформировать систему оценки гражданами качества оказания социальных услуг, в том числе с помощью портала госуслуг. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Отмечается, что срок исполнения поручения — до 15 ноября.
Напомним, пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.
Ранее сообщалось о том, что жители Московской области могут получить на региональном портале 300 электронных услуг. В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг.
Читайте также:
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
В Подмосковье на социальные услуги выделено почти 15 млрд рублей
Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300
Напомним, пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.
Читайте также:
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
В Подмосковье на социальные услуги выделено почти 15 млрд рублей
Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300
Екатерина Коршунова