Путин поручил сохранить ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поручил сохранить ежемесячную выплату родителям, ухаживающим за ребёнком-инвалидом, не достигшим возраста 18 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин поручил внести изменения в нормативные правовые акты РФ.
Помимо сохранения выплаты родителю или опекуну ребёнка-инвалида, предлагается также оставить ежемесячную выплату частично занятому родителю или опекуну, который ухаживает за инвалидом с детства I группы.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Под его контролем изменения должны вступить в силу до 1 октября текущего года.
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Помимо сохранения выплаты родителю или опекуну ребёнка-инвалида, предлагается также оставить ежемесячную выплату частично занятому родителю или опекуну, который ухаживает за инвалидом с детства I группы.
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Анастасия Чинкова