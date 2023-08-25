Путин поручил создать платформу с информацией об актуальных историко-культурных мероприятиях

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Президент России Владимир Путин поручил разработать платформу, на которой граждане смогут найти информацию об историко-культурных мероприятиях и историко-туристических программах. Об этом говорится в списке поручений Путина, которые он дал на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».
Разработкой платформы займутся «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ), правительство России, «Российское военно-историческое общество» и НИИ «Высшая школа экономики».
Целью создания такой платформы является привлечение туристов в места, представляющие историко-культурную ценность.
Ранее президент предложил упростить трудоустройство подростков, не достигших возраста 18 лет, а также предоставить льготы для работодателей, готовых взять на работу несовершеннолетних.
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Анастасия Чинкова