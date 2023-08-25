Путин поручил создать платформу с информацией об актуальных историко-культурных мероприятиях

Президент России Владимир Путин поручил разработать платформу, на которой граждане смогут найти информацию об историко-культурных мероприятиях и историко-туристических программах. Об этом говорится в списке поручений Путина, которые он дал на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».