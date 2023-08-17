Путин поручил создать условия для перехода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию России

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин поручил создать необходимые условия для быстрого перевода активов отечественного бизнеса в юрисдикцию России. С таким поручением выступил глава государства после подведения итогов Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В первую очередь необходимо провести быстрый перевод активов в наиболее важных отраслях экономики.
Кроме того, стоит задача преодоления блокировки таких действий другими государствами.
Уточняется, что кабмин будет выполнять поручение Владимира Путина вместе с общественными объединениями предпринимателей. Завершить поставленные задачи необходимо до 30 ноября 2023 года.
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Анастасия Чинкова