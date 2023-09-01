Путин поручил уделять должное внимание учреждениям образования в новых регионах

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Президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить уделять внимание интеграции учебных заведений новых регионов РФ в российское образовательное пространство. Об этом глава государства сообщил во время дистанционного открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.
Путин поручил, чтобы темпы интеграции не замедлялись. Он заявил о важности внедрения школ, колледжей и высших учебных заведений новых регионов России к общей образовательной системе.
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Анастасия Чинкова