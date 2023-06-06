Путин поручил ввести черчение во всех школах

Фото: Фотобанк Московской области
Подобное поручение было дано правительству для того, чтобы укрепить кадровый потенциал отечественной промышленности. За реализацию изменения будет отвечать премьер-министр Михаил Мишустин. Путин поставил срок исполнения поручения до 1 августа текущего года.
Кроме того, на базе подмосковного лагеря «Литвиново» прошла школа вожатых, которые совсем скоро приступят к работе. Обучение прошли более 1000 человек, 50 из которых останутся работать в лагере «Литвиново» на все 6 смен.