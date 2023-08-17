Путин поручил закрепить минимальные значения ущерба при нарушении авторских прав

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В России вдвое увеличатся минимальные значения крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав. Президент России Владимир Путин поручил внести необходимые поправки в законодательство, сообщает сайт Кремля.
Уточняется, что выполнять поручение президента будут Правительство РФ, Верховный СУД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет РФ и МВД России.
Внести необходимые поправки в законодательство необходимо до 1 октября 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин поручил запретить полиции привлекать предпринимателей к административной ответственности.
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Внести необходимые поправки в законодательство необходимо до 1 октября 2023 года.
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Анастасия Чинкова