Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

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Российский лидер Владимир Путин поручил запретить полиции привлекать предпринимателей к административной ответственности, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - говорится в сообщении.
Поручение президента необходимо реализовать до 1 октября 2023 года.
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Евгения Парфентьева