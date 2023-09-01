Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске и осмотрел его новый кампус. Сделал это российский лидер перед началом открытого урока «Разговоры о важном».
Также глава государства передал первую книгу в библиотеку образовательного центра. Сама мастерская была создана в 2019 году по поручению президента. С тех пор в ее стенах прошли обучение и стажировку более 90 тысяч слушателей. Мастерская управления «Сенеж» работает в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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Александр Бойцов