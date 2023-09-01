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Путин посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж»

01 сентября 2023, 22:23
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске и осмотрел его новый кампус. Сделал это российский лидер перед началом открытого урока «Разговоры о важном».

Президент страны осмотрел макет нового кампуса, карту образовательных форумов Росмолодежи, а также стенды с информацией о проектах и мероприятиях платформы «Россия — страна возможностей». Владимир Путин был впечатлен масштабом и сложгной инфраструктурой нового кампуса, который он сравнил с небольшим городом.

Также глава государства передал первую книгу в библиотеку образовательного центра. Сама мастерская была создана в 2019 году по поручению президента. С тех пор в ее стенах прошли обучение и стажировку более 90 тысяч слушателей. Мастерская управления «Сенеж» работает в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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В Пущине начались раскопки исчезнувшего древнего города Тешилова
01 сентября 2023, 22:57

Фото: администрация г. о. Пущино

На месте городища Спас-Тешилово возобновились раскопки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пущино. Работы проводит Окская археологическая экспедиция центра палеоэтнологических исследований.
Средневековый город Тешилов впервые упоминается в летописях вместе с Москвой в 1147 году. Москва тогда была ещё небольшим поселением, а Тешилов – стратегически важным форпостом древней Руси, которым оставался до XVI века.
 
До нынешней экспедиции Тешилов исследовал только известный советский археолог Артемий Арциховский в 1925 году. 
«Удалось обнаружить следы постройки – возможно, деревянной церкви, которая существовала здесь с ХII по ХVIII века. Вероятно, это самая крупная постройка города», – рассказал руководитель экспедиции Иван Горячев.
Сама церковь не сохранилось, но методы археологии позволяют восстановить её отпечаток и реконструировать внешний вид. Вокруг церкви в прошлом году обнаружили 26 захоронений. 
«Одной из интересных находок стали фрагменты шёлковой ткани в захоронениях. На одном фрагменте изображены бычки или львы и растительный орнамент. После химического анализа состава ткани обнаружили золотое шитьё. Несомненно, захоронение принадлежало знатному человеку», – отметил Горячев.
По его словам, археологи планируют провести на городище несколько сезонов, изучить оборонительные сооружения, которые помогали сдерживать набеги с юга.

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#пущино
#наука
#археология
#история
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный детский омбудсмен Мишонова назвала правила общения в родительских чатах
01 сентября 2023, 22:39

Фото: Пресс-служба Ксении Мишоновой

Родительские чаты нередко становятся причиной конфликта между участниками образовательного процесса. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. Она дала родителям советы, как снизить число подобных ситуаций.
«Часть конфликтов зарождается именно в переписке. Ведь в чатах мы приписываем собеседнику интонацию, что-то додумываем, да и написанное часто бывает двусмысленным. Поэтому рекомендую важные вопросы обсуждать очно, на собраниях, а для чатов установить строгие правила», – посоветовала Мишонова.
По её мнению, важно договориться общаться в родительских чатах уважительно, только по делу и строго в определённое время, причём без использования голосовых сообщений. 
 
Обсуждения лучше заменить голосованием. Это сократит число сообщений в чате, а значит, там не затеряется важная информация и будет меньше раздражающих вопросов.
«Главное правило бесконфликтного общения в чатах – табу на обсуждение детей, других родителей и педагогов, на выражение недовольства по поводу объёмов домашнего задания, оценок, выяснение личных отношений. Любые конфликтные ситуации между детьми, родителями или недопонимания с педагогами обсуждайте только в личных сообщениях, а лучше по телефону или при личной встрече», – подчеркнула Мишонова.
Если конфликтную не удалось урегулировать самостоятельно, подмосковный детский омбудсмен рекомендует обращаться за помощью к классному руководителю или к администрации школы. 
 
Как отметила Мишонова, жалобы на исключение родителей из школьного или детсадовского чата в связи с конфликтами поступают ей ежегодно.

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#ксения мишонова
#дети
#школа
#родители
#подмосковье
#московская область
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В Московской области заработали ещё 67 «Точек роста»
01 сентября 2023, 21:51

Фото: Минобразования МО

На базе подмосковных школ 1 сентября открыли ещё 67 образовательных центров «Точка роста». Такие данные привели в пресс-службе Минобразования Московской области.
Новые образовательные центры естественно-научной и технологической направленностей начали работать в 36 городских округах. Таким образом, теперь в регионе в общей сложности 432 таких центра.
 
Как напомнили в министерстве, «Точки роста» – это центры цифрового и гуманитарного образования, которые создаются на базе общеобразовательных школ в рамках нацпроекта «Образование». Цель – дать возможность детям освоить современные технологии.

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#минобразования мо
#точка роста
#образование
#школа
#дети
#подмосковье
#московская область
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Fox News: Американский полицейский застрелил беременную темнокожую девушку
01 сентября 2023, 21:17

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Офицер полиции в штате Огайо застрелил беременную темнокожую женщину на парковке около супермаркета. Нерожденного ребенка 21-летней афроамериканки спасти также не удалось.
Управление полиции штата опубликовало видео инцидента. Бравые копы вступили в контакт с женщиной по имени Такия Янг на парковке, после того, как в магазине заявили, что она причастна к краже. На кадрах записи с нагрудной камеры полицейского, которую выдал в эфир телеканал Fox News, видно, как они подошли к машине, когда Янг уже собиралась уезжать. Правоохранители попросили женщину выйти, один из них встал перед машиной. Женщина спросила: «Вы что, собираетесь в меня стрелять?».

После этого автомобиль начал движение. Полицейский, находившийся перед машиной, оказался на капоте и выстрелил в женщину через лобовое стекло. Машина проехала еще несколько метров и встала. Такия Янг скончалась в больнице через несколько часов. У нее остались еще двое детей, кроме третьего, которого ей так и не довелось родить.

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#движение
#автомобиль
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#машина
#полицейские
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Минюст внёс в список иноагентов главреда «Новой газеты» Муратова* и комика Белого*
01 сентября 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минюст РФ внёс в реестр иноагентов главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова* и комика Руслана Белого*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо них ещё семь человек и одна организация также попали в список Минюста. Среди них, О.А Баршев*, М.М. Вагачаев*, Е.В. Карпов*, Д.С. Катаев*, О.Э. Радзинский*, М.Л. Резник*, К.И. Сонин* и антивоенное этническое движение «Новая Тыва»*.

Ранее сообщалось, что Минюст расширил реестр иноагентов и включил в него политолога Кирилла Рогова*, блогера Александра Штефанова*, журналиста Константина Эггерта* и издание «Довод»*.

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#минюст рф
#запрет
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Минимальная стоимость Lada Granta в России выросла почти до 700 тысяч рублей
01 сентября 2023, 20:52

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«АвтоВАЗ» поднял цену на самый доступный автомобиль седан и лифтбек Lada Granta на семь тысяч рублей. Теперь машина стоит 699,9 тысячи рублей.
Седан лишился комплектации Classic 22, которая стоила 693,2 тысячи рублей. Теперь минимальная цена составляет 699,9 тысячи рублей, передает Autonews.ru. Повысилась и стоимость комплектации Classic 23. Вместо прежних 774,9 тысячи рублей эта версия теперь стоит 784,9 тысячи рублей.

Подорожала также и Lada Granta с кузовом лифтбек. Самым дешевым исполнением теперь является Classic 23 за 768,9 тысячи рублей, тогда как прежняя версия в комплектации Classic 22 стоила 722,3 тысячи рублей. На 40 тысяч рублей подорожали версии Classic 23 с кондиционером. Теперь в такой комплектации машина стоит 895,9 тысячи рублей. Версия Comfort 23 теперь обойдется покупателю в 925,9 тысячи рублей.

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#цена
#машина
#автомобили
#версия
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В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*
01 сентября 2023, 20:24

Фото: iStock/Hero Images

В Мариуполе отремонтировали государственный университет, в котором во время ведения боёв размещался штаб «Азова»*. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.
Он рассказал, что здание было сильно разрушено – в нём не было перекрытий, отсутствовало несколько стен. Теперь, после проведённого капитального ремонта, здание полностью подлежит для ведения образовательной деятельности.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в городе восстановлено два вуза: Мариупольский государственный университет (МГУ) и Приазовский технический государственный университет (ПТГУ).

Он добавил, что сегодня студенты пришли в эти вузы. Теперь у них есть возможность «получать знания в комфортных современных условиях».

Кроме того, Фальков отметил, что наличие сразу двух учреждений высшего образования способствует развитию региона и привлекает в него большое количество молодёжи.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#россия
#университет
#студенты
#вузы
#строители
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Врач Эдигер заявил об опасности от сброса вод с «Фукусимы»
01 сентября 2023, 20:18

Фото: istockphoto.com/Huang Evan

Врач и патологоанатом Александр Эдигер заявил, что сброс вод с «Фукусимы», разрешённый властями Японии, может иметь очень печальные последствия для людей и экологии.
Так, он отметил, что рыба, обитающая в водах океана, куда сбрасываются воды с «Фукусимы», накапливает в себе радиоактивные вещества, чем представляет крайнюю опасность для населения прибрежных регионов, в основу рациона которых входят морепродукты.

«При употреблении зараженной рыбы у людей происходит внутреннее облучение, которое опаснее внешнего. Радиоактивные изотопы будут концентрироваться в отдельных органах, например, в печени или кишечнике. Но, в первую очередь, пострадают иммунная и нервная системы. Затем начнется формирование предопухолевых и опухолевых процессов», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#рыба
#аэс
#опасность
#здоровье
#вода
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Подмосковный Минтранс объяснил суть новых законов о перевозках на такси
01 сентября 2023, 20:13

Фото: Минтранс МО

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон и закон Московской области от «О регулировании перевозок легковыми такси». Об этом напомнили в подмосковном Минтрансе, разъяснив суть законов.
Теперь, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, физические лица могут подать заявление на региональном портале госуслуг. Агрегаторы могут получить права на осуществление деятельности службы заказа такси. Созданы региональные реестры перевозчиков, легковых такси и агрегатор. 
 
Для получения разрешения перевозчику нужно состоять на учёте в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Подмосковье. Основное требование к автомобилю – экологический класс не ниже ЕВРО 5. 
 
Разрешение выдается на 5 лет для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; на 5 лет или меньший срок для физлиц, если необходимый срок будет указан в заявлении.
 
Выданные до 1 сентября разрешения можно использовать до окончания срока их действия.
 
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#минтранс мо
#такси
#автомобили
#закон
#госуслуги
#московская область
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