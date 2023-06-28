Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин посетит Дагестан, где проведет совещание по развитию туризма в СКФО
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин посетит Дагестан, где пройдёт совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе.
Путин прослушает доклады министра экономического развития Максима Решетникова о том, как реализуются туристические проекты на территории СКФО, министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма.
Ранее Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл, а также позволяет утвердить в обществе идеалы добра, милосердия и справедливости.
Путин выразил уверенность в том, что мусульманская община на территории России играет большую, созидательную роль в жизни государства.
Путин прослушает доклады министра экономического развития Максима Решетникова о том, как реализуются туристические проекты на территории СКФО, министра транспорта Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма.
Уточняется, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл, а также позволяет утвердить в обществе идеалы добра, милосердия и справедливости.
Путин выразил уверенность в том, что мусульманская община на территории России играет большую, созидательную роль в жизни государства.
Мария Фирсова