Путин посетит выставку «Россия», но не в день открытия, сообщили в Кремле

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия», однако так или иначе посмотрит экспозицию. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.
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