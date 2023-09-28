Путин потребовал разобраться с ценами на топливо

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Владимир Путин выразил мнение о необходимости более оперативной реакции со стороны властей и нефтяных компаний на ситуацию с ценами на топливо в ходе совещания с правительством, передает РИА Новости.
«Мы рассчитываем на то, что предлагаемые меры дадут результат. С компаниями нужно укрепить сотрудничество, чтобы они более ответственно подходили к своим обязанностям», — подчеркнул президент.Он также отметил, что, несмотря на необходимость бережного отношения к предприятиям, ситуация требует более оперативных действий.
«Цены на топливо продолжают расти на розничном рынке, несмотря на уже принятые меры. Что происходит на других этапах цепочки поставок, мало интересует потребителя. Главное для него — результат», — пояснил Путин.Президент отметил, что правительство и нефтяные компании имеют разные цели. Нефтяные компании стремятся к максимальной прибыли и поэтому направляют свою продукцию на экспорт.
«Мы понимаем их позицию. Они выполняют свою функцию. Но наша задача, как правительства, заключается в другом. Эти задачи, конечно, должны быть согласованы с компаниями», — отметил президент.Путин также напомнил, что власти принимали ограничительные меры и в других отраслях, таких как удобрения. Он подчеркнул, что хотя каждая отрасль имеет свои особенности, важно принимать решения своевременно.
Стоимость бензина марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже два дня подряд росла на почти два процента после недельного снижения.
21 сентября правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, с надеждой на прекращение серого экспорта и насыщение внутреннего рынка. Министерство энергетики также ожидает, что эти меры могут способствовать дополнительному снижению цен.
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