Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Текст документа опубликован на портале правовой информации.
Подписанный президентом России указ вступает в законную силу с 1 января 2024 года.
Согласно нововведению, предельный возраст для предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов составит 30 лет. В соответствии с действующим законодательством, предусматривается отсрочка до 27 лет.
Ранее сообщалось, что глава государства подписал закон о повышении призывного возраста.
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Согласно нововведению, предельный возраст для предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов составит 30 лет. В соответствии с действующим законодательством, предусматривается отсрочка до 27 лет.
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Анастасия Крестьянова