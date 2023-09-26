Путин повысит зарплаты госслужащим с 1 октября

Фото: iStock/Fascinadora
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации на 5,5% зарплат некоторых категорий государственных служащих.
Уточняется, что указ о повышении зарплат в 1,055 раза вступит в силу 1 октября.
Ранее РИА Новости составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В топ-30 вошли пять подмосковных городов – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи. В первую десятку рейтинга попал Красногорск, где среднемесячная зарплата составляет 95,7 тысяч рублей.
Кроме того, в Госдуме предложили повысить зарплаты учителям, работающим на полную ставку. Она должна составлять не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОД). Если законопроект будет принят, изменения будут внесены в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Читайте также:
Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье
Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
Ранее РИА Новости составило рейтинг российских городов по уровню зарплат. В топ-30 вошли пять подмосковных городов – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи. В первую десятку рейтинга попал Красногорск, где среднемесячная зарплата составляет 95,7 тысяч рублей.
Читайте также:
Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье
Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
Анастасия Чинкова