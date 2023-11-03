Путин поздравил граждан России с Днем народного единства

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства. Праздник будет отмечаться завтра, 4 ноября.
На встрече с новым составом Общественной палаты РФ российский лидер, поздравляя россиян, отметил глубокий смысл, заложенный в самом названии праздника — День народного единства. Он подчеркнул, что на всех переломных этапах российской истории единство народа было ключевым фактором, позволявшим пережить сложные моменты и сохранить свою страну.
Владимир Путин обратился к истории, вспомнив о поездке Александра Невского в Золотую Орду. Князь кланялся монгольскому хану и мурзам, желая жить с ними в мире, чтобы иметь возможность защитить русскую землю от угрозы с Запада. Ордынцы, при всей своей жестокости, не посягали на национальные традиции русичей, культуру и уклад страны, в отличие от европейских завоевателей, которые огнем и мечом насаждали свои ценности, уничтожая все коренное и национальное.
Глава государства подчеркнул, что Россия и сегодня защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык от любых посягательств извне.
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Владимир Путин обратился к истории, вспомнив о поездке Александра Невского в Золотую Орду. Князь кланялся монгольскому хану и мурзам, желая жить с ними в мире, чтобы иметь возможность защитить русскую землю от угрозы с Запада. Ордынцы, при всей своей жестокости, не посягали на национальные традиции русичей, культуру и уклад страны, в отличие от европейских завоевателей, которые огнем и мечом насаждали свои ценности, уничтожая все коренное и национальное.
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Александр Бойцов