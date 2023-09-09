Путин поздравил москвичей с Днем города

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил столичного мэра Сергея Собянина и всех москвичей с Днем Москвы, выступая на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье», посвящённом празднованию 876-й годовщины основания Москвы.
«Неповторимая в своей красоте и древней величавости наша столица неизменно устремлена в будущее и по праву олицетворяет всё самое яркое, талантливое, передовое, впечатляет бурным, динамичным развитием, несмолкающим ритмом огромного, амбициозного мегаполиса, воодушевляет своей созидательной энергией и, конечно, поистине безграничными возможностями», - обратился Путин к гостям мероприятия.
По его словам, именно в Москве бьётся сердце России, которая на сегодняшний день твёрдо отстаивает свой суверенитет. Глава государства отметил, что москвичи на равне с другими жителями России выполняют задачи спецоперации, проявляя мужество и героизм. Также Москва отвечает за помощь Донецку и Луганску в восстановлении инфраструктуры. Московские врачи, инженеры, строители, сотрудники ЖКХ помогают наладить мирную жизнь в новых российских регионах, подчеркнул Путин.
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