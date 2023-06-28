Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин поблагодарил и поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.
Уточняется, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл, а также позволяет утвердить в обществе идеалы добра, милосердия и справедливости.
Путин выразил уверенность в том, что мусульманская община на территории России играет большую, созидательную роль в жизни государства. Кроме того, он подчеркнул, что она вносит большой вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, а также позволяет сберечь семейные ценности.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по словам Путина, военные остановили гражданскую войну.
Уточняется, что этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл, а также позволяет утвердить в обществе идеалы добра, милосердия и справедливости.
«Бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество», - уточнил Путин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по словам Путина, военные остановили гражданскую войну.
Татьяна Лаврова