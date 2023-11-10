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Путин поздравил Пахмутову с днем рождения: за что Лещенко пристыдил сплетников

Путин поздравил Александру Пахмутову с 94-летием
10 ноября 2023, 11:07
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой исполнилось 94 года. В сентябре народная артистка СССР потеряла супруга и тяжело переживала трагедию. Редакция «Радио 1» расскажет о самочувствии композитора и о том, как она отметила свой день рождения.

Пахмутовой исполнилось 94 года


Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года. В 1953 году она окончила Московскую консерваторию. Вскоре Пахмутова стала одним из самых востребованных композиторов. Она дважды была удостоена Государственной премией СССР и получила звания Героя Социалистического Труда и народной артистки. Автор более 400 песен создавала шедевры в соавторстве с мужем – поэтом-песенником Николаем Добронравовым, с которым прожила в браке 67 лет. 17 сентября 2023 года поэт скончался.


Свой 94-й день рождения Пахмутова встретила в оздоровительном центре Подмосковья. Она рассказала, что у нее положительный настрой на будущее и вскоре она намерена встретиться с детьми Донбасса.

Путин поздравил Пахмутову


Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову. 9 ноября ей исполнилось 94 года. Глава государства пожелал композитору здоровья и бодрости духа. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля. Владимир Путин отметил вклад Пахмутовой в искусство и подчеркнул, что ее творчество продолжает быть всенародно любимым.

Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»
Лев Лещенко: «Это был лейбл такой — Мирошниченко»

Лещенко пожелал силы духа отметившей 94-летие Пахмутовой


Певец Лев Лещенко в беседе с изданием «МК» пожелал Александре Пахмутовой силы духа и отметил, что она «держится неплохо» на фоне семейной трагедии. Он пояснил, что присутствовал на церемонии прощания с супругом композитора Николаем Добронравовым и видел, как переживала Пахмутова. Однако вдова «даже играла на рояле для собравшихся», продолжает общаться с коллегами и «не закрывается от жизни».

Пахмутова в депрессии после смерти Добронравова


После смерти Николая Добронравова в сети появилась информация о том, что вдова поэта погрузилась в сильную депрессию. Ее близкие сообщали, что она постоянно плачет, и переживания плохо сказываются на ее здоровье.
Певец Лев Лещенко возмутился слухам и заявил, что Пахмутова «абсолютно адекватна». Он осудил сплетников и заверил, что женщина продолжает жить, посещает концерты и общается с коллегами.

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В Тульской области мигрантам запретят работать в общепите и других сферах
10 ноября 2023, 11:01

Фото: istockphoto/Jiyi

В Тульской области иностранцам будет запрещено работать в торговле алкоголем, табаком, продуктами питания и напитками.
Запрет распространится на сухопутные перевозки пассажиров как в городе, так и по области. Меры вступят в силу с начала 2024 года.

Губернатор Челябинской области также запретил мигрантам водить такси и маршрутки. Компаниям и ИП запрещено нанимать иностранцев в качестве водителей.

Месяц назад подобное постановление опубликовал губернатор Калужской области, которое вступит в силу в 2024 году. В регионе для мигрантов окажется под запретом розничная торговля (топливом, продуктами, табачными изделиями) и работа водителями такси и маршруток.

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#тульская область
#мигранты
#работа
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Путину доверяют более 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ: 79,2% россиян доверяют Путину, 75,6% одобряют его деятельность
10 ноября 2023, 10:40

Фото: сайт Кремля

79,2% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Такие данные продемонстрировал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что деятельность главы российского государства одобряют 75,6% граждан России. Из числа опрошенных лишь 14,2% придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен с 30 октября по 5 ноября этого года. В нем приняли участие 1600 россиян.

В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.

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#опрос
#вциом
#сайт
#послание
#владимир путин
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Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена»
Гимназистка из Ивантеевки стала лауреатом конкурса «Большая перемена»
10 ноября 2023, 10:15

Фото: Пушкинское время

Ученица гимназии из Ивантеевки стала лауреатом конкурса старшеклассников «Большая перемена». Победительница получила призовой фонд в размере 200 тысяч рублей, а также туристическую образовательную программу.
Финальный этап соревнований проходил в Международном детском центре «Артек». Побороться за победу туда приехали 1500 тысячи школьников, в том числе и Анастасия Смирнова из Ивантеевки. 

Ученица 11 класса гимназии №3 успешно выполнила задания от организаторов и презентовала проект жюри, благодаря чему попала в список победителей конкурса.

«Призовые деньги — 200 тысяч рублей пойдут на дальнейшее образование. Помогла родителям и даже благодарственное письмо от президента России привезу домой из „Артека“. Признаться, меня распирает от гордости за страну, Подмосковье, Ивантеевку и, конечно, самых лучших родителей, которые верили в меня», — рассказала Анастасия Смирнова. 
Мероприятие проходило в рамках Всероссийского форума «Будь в движении!». Всего в нем приняли участие более трех миллионов школьников 8-11-х классов. 300 лауреатов были отмечены премиями от 200 тысяч до миллиона рублей.

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#образование
#проект
#пушкинский округ
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Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США
10 ноября 2023, 09:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария Машкова стала гражданкой США.
Об этом она сообщила в своём Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — поделилась новостью девушка.
Мария Машкова рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». Девушка заявила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова. Также Машкова рассказала подписчикам, что снялась в сериале за границей.

Муж актрисы - пианист Александр Слободяник. В семье растут 13-летняя Стефания и 11-летняя Александра.

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#сша
#актриса
#гражданство
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У худрука Малого театра Соломина развилась деменция
10 ноября 2023, 09:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Юрий Соломин из-за нарушения кровообращения в мозгу дезориентирован в пространстве.
Mash пишет, что речь и движения артиста заторможены. Народный артист не помнит, как оказался в больнице, и некоторые события своей жизни.

Юрий Соломин лежит в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё это — последствия инсульта. По словам врачей, первые недели восстановления являются самыми сложными. Артисту предстоит длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.

Напомним, Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве 6 ноября. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет.
Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.

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#актёр
#кино
#здоровье
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Две трети россиян составляют резюме самостоятельно
10 ноября 2023, 09:00

Фото: iStock/Oleksii Didok

Эксперты Авито Работы провели исследование среди 10 000 респондентов и выяснили, что 67% опрошенных составляют свое резюме исключительно самостоятельно. Еще 13% советуются с семьей и близким, а 8% обращаются к мнению друзей. Большинство респондентов (75%) считают опыт работы первостепенным критерием в резюме, который влияет на мнение работодателя о кандидате.
Предпочитают не привлекать посторонних к составлению своего резюме респонденты из Ростова-на-Дону (81%), Красноярска (78%) и Казани (75%), а также представители сфер торговли (75%), логистики (72%) и администрирования (71%). Чаще других делегировать часть задач при подготовке резюме коллегам или близким склонны представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Также при трудоустройстве поддержкой близких стараются заручиться жители Перми (36%), Москвы (33%) и Самары (32%). 

«Большинство респондентов (75%) считает, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя, однако, описывая свой опыт, кандидатам стоит помнить о некоторых правилах: например, приводить конкретные цифры и достижения с предыдущих мест работы, а вместо общих фраз говорить о наиболее релевантных фактах для устройства на желаемую вакансию. Интересно, что больше четверти (26%) работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть свое резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надежных компаний. На нашей платформе такие работодатели отмечены бейджем “Реквизиты проверены” —  он подтверждает, что организация прошла проверку по ИНН или банковским реквизитам, платит налоги и соблюдает трудовое законодательство»‎, — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
При составлении резюме респонденты в первую очередь стремятся выделить свой опыт работы (75%), образование (49%), а также указать ожидаемый уровень заработной платы (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%). Больше других считают трудовой стаж своим главным преимуществом жители Екатеринбурга (84%), Нижнего Новгорода (83%) и в равной степени Челябинска и Воронежа (80%). 

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#жители
#рекомендации
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На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
«Страна.ua»: На Украине за год число миллиардеров уменьшилось с девяти до двух
10 ноября 2023, 03:04

Фото: iStock/Konoplytska

В настоящее время на Украине осталось всего два долларовых миллиардера - при том, что год назад их было девять. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на исследование New Voice.
В публикации говорится, что рейтинг миллиардеров возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого составляет $6,59 млрд. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом его доходы упали на 43%. Вторым украинским миллиардером стал предприниматель Виктор Пинчук с состоянием $1,72 млрд, снизившимся на 34%.

Третью строчку рейтинга заняли Пётр и Алексей Порошенко, состояние которых оценили в $954 млн.

«Ситуации, когда в Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года, когда анализируется и публикуется список самых богатых бизнесменов», — заключили авторы.

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#рейтинг
#предприниматель
#бизнесмен
#доходы
#украина
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Патриарх Кирилл: Моего отца сослали на Колыму за слово «Бог» с заглавной буквы
10 ноября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что его отца Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму за написание слова «Бог» с заглавной буквы. Об этом пишет РИА Новости.
По словам патриарха, в ходе обысков у Михаила Гундяева обнаружили конспекты высших богословских курсов, где слово «Бог» писалось с большой буквы.

Он подчеркнул, что этого оказалось достаточно для того, чтобы его отца отправили на пять лет на Колыму. Во время ссылки помогала мысль о том, что он отбывает наказание за веру, а не за преступление, добавил патриарх Кирилл.

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#наказание
#патриарх кирилл
#россия
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«Аэрофлот» завершил урегулирование с BOC Aviation по девяти самолётам
10 ноября 2023, 01:24

Фото: iStock/umenie

Группа «Аэрофлот» урегулировала вопросы иностранного лизинга по девяти воздушным судам с компанией BOC Aviation (Ирландия).
«Группа «Аэрофлот» завершила процесс урегулирования отношений по восьми воздушным судам с лизингодателем BOC Aviation, а также по одному воздушному судну, находящемуся в его управлении», — сообщается на официальной сайте компании.

Уточняется, что сумму урегулирования выплатил российский страховщик НСК, к которому и перешло право собственности на самолёты.

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#росавиация
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#аэрофлот
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