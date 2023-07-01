Путин поздравил президента Палестины с праздником Курбан-байрам

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин поздравил Махмуда Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поздравил президента Палестины Махмуда Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам, передает РИА Новости.
Напомним, Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В 2023 году начало праздника приходится на 28 июня. В эти дни мусульмане должны по возможности принести в жертву барана или другую домашнюю скотину.
Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что мусульманская община на территории России играет большую, созидательную роль в жизни государства. Кроме того, он подчеркнул, что она вносит большой вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, а также позволяет сберечь семейные ценности.
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Напомним, Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. В 2023 году начало праздника приходится на 28 июня. В эти дни мусульмане должны по возможности принести в жертву барана или другую домашнюю скотину.
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Екатерина Коршунова