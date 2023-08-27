Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В поздравлении российский лидер отметил, что сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение. По словам Путина, несмотря на все ограничения, отрасль продолжает развиваться и вносит серьезный вклад в обеспечение энергетической безопасности государства.
Глава российского государства подчеркнул, что профессия шахтёра важная и почетная.
Напомним, профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году праздничная дата приходится на 27 августа.
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Екатерина Коршунова