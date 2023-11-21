Путин поздравил работников налоговой службы с их праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговой службы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов. За прошедшие годы ФНС России существенно укрепила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс, сформировалась как современная, мощная, территориально разветвлённая структура и сегодня демонстрирует пример успешной, эффективной работы», - говорится в поздравлении президента.
По его словам, работники налоговой службы ответственно подходят к решению всех задач. Путин подчеркнул, что важно не сбавлять темпы и добиваться поставленных целей, так как именно от этого зависит укрепление экономики и рост деловой активности.
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Элина Позднякова