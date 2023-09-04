Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником

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Напомним, ранее Путин наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. 25-летняя Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики.
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