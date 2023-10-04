Путин поздравил работников образования с наступающим Днем учителя

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя. Этот праздник отмечается в России 5 октября.
Накануне во время матча Кубка России с калининградской «Балтикой» акцию, посвященную Дню учителя, устроили футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга. На поле вместо юных воспитанников спортивных интернатов, как принято, игроков вывели учителя городских школ. Зрители по достоинству оценили этот знак уважения, оказанный спортсменами работникам образования, и стоя аплодировали питерским педагогам.
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Александр Бойцов