Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов.
Донбасс был освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 1943 года.
Глава РФ напомнил, что на Донбассе нацистов встретило мощное народное сопротивление. Партизаны, подпольщики, простые мирные граждане, в том числе и дети восстали против фашистского гнета и смогли сломить немецкую оборону, которую, казалось, пробить было невозможно.
Владимир Путин напомнил, что памятник героическому штруму Саур-Могилы, который разрушили во время боев в 2014 году, сейчас полностью восстановлен.
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«В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс - многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край. Его ресурсы имели для врага колоссальное значение, завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз. И нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха», - сказал глава РФ в своем видеообращении.
Владимир Путин напомнил, что памятник героическому штруму Саур-Могилы, который разрушили во время боев в 2014 году, сейчас полностью восстановлен.
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Евгения Парфентьева