Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил студентов, школьников и учителей с началом нового учебного года.
Глава государства принял участие в торжественной церемонии запуска строительства трех русскоязычных школ в Киргизии. Владимир Путин назвал мероприятие символичным и добавил, что новые учебные заведения откроют свои двери для учащихся в 2026 году.
Примечательно, что по окончании учебы, ученики получат сразу два аттестата, а процесс образования будет основан на стандартах обучения обоих государств.
Владимир Путин поздравил российских и киргизских школьников, учителей и педагогов с Днем знаний.
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Примечательно, что по окончании учебы, ученики получат сразу два аттестата, а процесс образования будет основан на стандартах обучения обоих государств.
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Анастасия Крестьянова