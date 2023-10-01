Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с их праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава российского государства подчеркнул, что на сегодняшний день ратные, патриотические традиции с честью продолжает современное поколение военных. Путин отметил, что в ходе спецоперации ярко проявились доблесть и мужество российских военнослужащих.
Российский лидер пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, а также их семьям всего самого доброго.
Напомним, День Сухопутных войск России отмечается каждый год 1 октября.
Ранее сообщалось о том, что в России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков. В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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Российский лидер пожелал личному составу и ветеранам Сухопутных войск, а также их семьям всего самого доброго.
Ранее сообщалось о том, что в России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков. В постановлении правительства РФ сказано, что увеличение распространится и на должностных лиц таможенных органов, а также лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
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Екатерина Коршунова