Путин пожал руку главе многодетной семьи из Магадана, которой помогли посетить парад ВМФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин встретился в Петербурге с многодетной семьей из Магадана и пожал руку главе семьи Вадиму Горелову. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что семье Гореловых помогли попасть на парад в честь Дня ВМФ. Путин пообщался с семьей после проведения парада. После краткого общения они сделали совместное фото.
Сообщается, что в семье Гореловых десять детей. По словам главы семьи Вадима Горелова, «рукопожатие президента — это лучший подарок».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым. Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.
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Сообщается, что в семье Гореловых десять детей. По словам главы семьи Вадима Горелова, «рукопожатие президента — это лучший подарок».
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Екатерина Коршунова