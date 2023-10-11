Путин предложил расширить соцгазификацию еще двум категориям населения

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Президент России Владимир Путин озвучил предложение по включению участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в списки граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе соцгазификации.
С таким заявлением глава РФ выступил на пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 11 октября.
Российский лидер напомнил, что в 2021 году стартовала программа социальной газифкации, целью которой стало подключение газа по магистральным газопроводам в каждом отдаленном участке России. Российский лидер отметил, что по результатам первых двух лет программы, удалось обеспечить техническую возможность присоединения газа более миллиону домовладений, среди которых 375 тысяч уже подключили.
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«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку», — заявил Путин.
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Алина Юрчак