Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне.
В рамках проекта президентом предлагается собрать артефакты всего периода Великой Отечественной войны, показать трофейные документы, а также продемонстрировать приказы нацистов.
Ранее Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Глава государства пообещал помочь с реализацией этого проекта.
Кроме того, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести предмет «Краеведение» в список обязательных в школьной программе.
Читайте также:
Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности
В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом
Путин поручил до 15 ноября учредить премии за выдающиеся научные открытия
Ранее Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» поддержал идею петербургского школьника о создании специальных альбомов для ведения родословной. Глава государства пообещал помочь с реализацией этого проекта.
Читайте также:
Путин: В России проведут конкурс, развивающий традиционные ценности
В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом
Путин поручил до 15 ноября учредить премии за выдающиеся научные открытия
Анастасия Чинкова