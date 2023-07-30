Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости.
Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.
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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
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Екатерина Коршунова