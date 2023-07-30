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Путин прибыл на парад ВМФ России

Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петропавловскую крепость
30 июля 2023, 11:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России. На данный момент он находится в Петропавловской крепости.
Отмечается, что в этот день в параде в честь Дня ВМФ примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок и около трех тысяч военных.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.


Традиционно на День военно-морского флота в 2023 году в Санкт-Петербурге пройдёт парад кораблей. Местные жители знают, что по уровню проведения парад можно сравнить с Парадом Победы на 9 мая.

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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
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Умер муж певицы Натали
30 июля 2023, 10:37

Фото: iStock/jorgeantonio

Продюсер Александр Рудин, супруг певицы Натали (Наталья Рудина), умер в возрасте 53 лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Близкие певицы сообщили, что две недели назад скончался отец Рудина.

Причины смерти супруга Натали не называются. Отмечается, что мужчина не имел проблем со здоровьем и вредных привычек.

Напомним, ранее умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.

Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу.

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В Севастополе рассказали о провокации в городе накануне Дня ВМФ
Губернатор Севастополя Развожаев заявил о провокации в городе накануне Дня ВМФ
30 июля 2023, 02:52

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Старик бросил коктейль Молотова возле здания военного управления в Севастополе, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Развожаев упомянул о провокации, случившейся накануне Дня ВМФ. Согласно его сообщению, преступник, которому 63 года, «выбросил коктейль Молотова у военной комендатуры на улице Ленина».

В соответствии с отчетом губернатора, здание военного управления не получило каких-либо значительных повреждений.

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День ВМФ в России 2023: традиции и как отметят праздник 30 июля
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Путин поговорит с семьями, награжденными орденом «Родительская слава»
Путин в субботу по ВКС поговорит с семьями, награжденными орденом родительской славы
30 июля 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, находясь в Санкт-Петербурге, планирует провести видеоконференцию с семьями, удостоенными орденом «Родительская слава». Он также встретится с губернатором города Александром Бегловым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Путин встретится в формате видеоконференции с семьями, которым присужден орден «Родительская слава», — сообщил Песков.
Песков уточнил, что эти семьи уже встречались с президентом в Кремле 1 июня, в День защиты детей, и получили приглашение посетить Москву летом.

«Такое путешествие было организовано, они посетили множество мест... Теперь президент хотел бы узнать их впечатления от посещения Москвы», — добавил Песков.
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В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для такси
Правительство РФ утвердило постановление об информационной госсистеме легкового такси
29 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Правительство РФ утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации кабмина, информационная госсистема заработает с 1 сентября этого года. Отмечается, что цель запуска такой системы заключается в улучшении безопасности поездок в такси.

Сообщается, что с начала сентября в каждом регионе России должны работать т3 региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа. 

Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект, согласно которому будет проводиться обязательное страхование пассажиров легковых такси. В соответствии с текстом документа, с 1 сентября 2024 года размер страховых выплат пассажирам будет увеличен в четыре раза. Отмечается, что перевозчики, которые осуществляют деятельность используя легковые авто, будут обязаны застраховать свою ответственность. 

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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать» ко Дню независимости Украины
29 июля 2023, 21:00

Фото: iStock/ValuaVitaly

Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что ко Дню независимости Украины монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом сообщает «Украинское радио».
Савчук выражает надежду, что решение по переименованию монумента будет утверждено министерством культуры ко Дню независимости Украины.

Напомним, ранее государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на украинский трезубец на памятнике «Родина-мать» в Киеве. Министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, что герб планируют заменить на украинский трезубец. Отмечается, что работы по замене герба начнутся в ближайшее время.

Также на Украине продолжается снос памятников времен СССР. В селе Подорожное Львовской области снесли еще один памятник времен СССР. Заместитель руководителя Львовской областной Андрей Годик рассказывал, что за последние полгода в регионе было демонтировано около 100 памятников советских времен. 

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#киев
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Байден впервые публично признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера
29 июля 2023, 18:56

Фото:istockphoto/Nadezhda1906

Президент США Джо Байден впервые на публике признал 4-летнюю внебрачную дочь сына Хантера своей внучкой.
People.com пишет, что жительница Арканзаса Ланден Робертс подала иск об алиментах к сыну президента в мае 2019 года. Тесты ДНК подтвердили отцовство Хантера Байдена.
 
4-летняя девочка, Нэви, стала седьмой внучкой президента США Джо Байдена. По словам Джо Байдена, он и его жена Джилл желают внучке самого лучшего будущего. Признание президента связывают с урегулированием спора об алиментах между Хантером Байденом и матерью ребёнка Ланден Робертс.
 
Байден сказал, что это дело не является политическим, а семейным. При этом до этого он не упоминал о внучке и говорил, что у него шесть внуков и внучек.
 
Помимо Нэви, Хантер Байден является отцом четверых детей: 29-летней Наоми, 22-летнего Финнегана, 21-летней Мэйзи, 3-летнего Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн.

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#джо байден
#сша
#дети
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Депутат Бутина обвинила кукол Барби в «завозе ЛГБТ в Россию»
29 июля 2023, 18:25

Фото:istockphoto/Goroda

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призывает «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.
Мария Бутина высказала своё мнение в выпуске проекта «Между строк».
 
Депутат считает, что  фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».
 
Мария Бутина считает, что «наша с вами задача — продвигать свои образы», а Барби и компанию Mattel нужно убрать из страны.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян полюбили розовый цвет и уверены в том, что кукла Barbie сформировала их стиль в одежде.

Отмечается, что треть респондентов до сих пор хранят своих кукол Barbie, 21% из них передали игрушки своим детям. Некоторые из них продолжают покупать новые куклы, несмотря на увеличение стоимости. Уточняется, что современные дети также предпочитают именно кукол Barbie.

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#депутаты
#госдума
#россия
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Блинкен считает, что одной из целей поездки Шойгу в КНДР было обеспечение поставок оружия
29 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Jon Rehg

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одной из целей поездки делегации РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу в КНДР было обеспечение поставок вооружений для продолжения боевых действий на Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
По словам госсекретаря США, Россия пытается получить поддержку по оружию во всех возможных для этого странах. 

Запад утверждает, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Однако Россия и Иран не единожды опровергали эти данные.

Напомним, ранее военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Сергея Шойгу встречал министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. Российская делегация собирается принять участие Делегация в торжественных мероприятиях, которые будут проводиться в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

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Глава Химок проверил дворы и соцобъекты в Кутузовском
29 июля 2023, 17:56

Фото: администрация г. о. Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина вместе с жителями Кутузовского проверили работу местного отделения МФЦ, содержание школы, детского сада, дворовых территорий, а также Дома культуры.
Комплексный обход провели в последний день выездной администрации в Кутузовском, которая начала свою работу 24 июля. За это время к специалистам профильных служб обратились почти 200 жителей Химок.

Родители и воспитатели детского сада «Солнышко» в микрорайоне Школьный отметили высокую потребность в дополнительных местах в детских садах. Сейчас в дошкольном учреждении обучаются 380 воспитанников. Глава Химок подчеркнул, что в этом и следующем году в Кутузовском откроют еще два детсада почти на 550 мест.

Сообщается, что в 2023 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева в деревне Рузино состоится открытие детского сада на 190 мест, а в 2024 году откроется детский сад на 350 детей в Юрлово.

Глава Химок осмотрел отделение МФЦ, которое в начале года открыли в Кутузовском после реконструкции. По мнению местной жительницы, химчане довольны обновленным МФЦ.


Отмечается, что химчане обратились с просьбой отремонтировать входную группу Дома культуры, в котором регулярно занимаются более 500 детей и участники клуба «Активного долголетия». По поручению Волошина работы выполнят в ближайшее время. Кроме того, будет рассмотрена возможность для обустройства на территории ДК сцены с партером.

Глава Химок Волошин и депутат Госдумы Роднина произвели осмотр дворовой территории в микрорайоне Школьный. Жители обратились с просьбой обновить двор, детскую и спортивную площадку, а также отремонтировать тротуары и дворовой проезд. По поручению главы округа двор включат в программу комплексного благоустройства на следующий год.


По словам депутат Родниной, выездная администрация — это очень хорошая инициатива. На таких встречах выясняется перспектива работы.

Уточняется, что следующая выездная администрация начнется в микрорайоне Сходня 31 июля. 

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