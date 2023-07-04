Путин пригласил в Кремль девочку, которая не смогла увидеть его в Дербенте

Фото: kremlin.ru
Российский лидер пригласил в Кремль девочку Раисат Акипову, которая расстроилась, что не смогла увидеть его в Дербенте, сообщает «РИА Новости».
«Я, когда уехал из Дербента, приехал в Москву, — мне показали картинку, где ты плачешь. Понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоял, но все-таки твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам ездить часто из Москвы, решил пригласить тебя с мамой, с папой», - сказал девочке глава РФ.Российский лидер прогулялся вместе с Раисат по Кремлю, пригласил ее попить чай, а также показал свой кабинет. Путин даже разрешил девочке посидеть в его президентском кресле.
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