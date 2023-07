Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Fungi.Candida auris была впервые зарегистрирована в Японии в 2009 году. Данный тип дрожжей является устойчивым ко многим противогрибковым препаратам. Грибок считается крайне опасным. После заражения вызывает тяжелые инфекции. По данным специалистов, каждый третий пациент с серьезными инфекциями C. auris умирает.Во время нового исследования ученые выяснили, что бездомные собаки являются носителями устойчивых к лекарствам штаммов C. Auris, а домашние питомцы могут стать невольными резервуарами грибка.В США тревожными темпами распространяется опасный грибок Candida aurisВ Индии зафиксирован первый случай заражения человека смертельным для растений грибкомУ жителей Херсонской области заподозрили «птичий грипп»