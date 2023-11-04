Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присудили премию президента за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премия была присуждена патриарху Кириллу согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу.
Отмечается, что с инициативой присудить премию выступил Совет при президенте РФ.
Ранее патриарх Кирилл встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. В ходе встречи стало известно, что в настоящий момент на территории Подмосковья возводится 120 новых храмов.
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Отмечается, что с инициативой присудить премию выступил Совет при президенте РФ.
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Анастасия Чинкова