Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам

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Президент России Владимир Путин присвоил 44 офицерам органов внутренних дел (ОВД) и Вооруженных сил (ВС) РФ генеральские звания. Соответствующий указ президента опубликован на российском портале правовой информации.
В документе уточняется, что одному военнослужащему ВС РФ присвоено звание генерал-полковника, троим — генерал-лейтенанта, и ещё одиннадцати — генерал-майора.
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