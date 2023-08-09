Путин присвоил наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 71-ому мотострелковому полку и поздравил его командование и личный состав.
Текст поздравительной телеграммы президента опубликован на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил умелые и решительные действия бойцов полка в ходе проведения СВО. Он также отметил храбрость российских военнослужащих, их профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга.
Президент пожелал личному составу полка и его командованию крепкого здоровья и успехов. Путин также выразил уверенность в том, что гвардейцы продолжат хранить верность Присяге и будут стоять на защите граждан страны.
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Глава государства отметил умелые и решительные действия бойцов полка в ходе проведения СВО. Он также отметил храбрость российских военнослужащих, их профессионализм и самоотверженность при выполнении воинского долга.
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Анастасия Крестьянова