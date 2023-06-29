Путин призвал брать пример с мусорной жабы в вопросах экологии

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Путин при обсуждении экологических проблем вспомнил про мультфильм «Мусорная жаба»
При обсуждении вопросов экологии российский президент Владимир Путин вспомнил мультфильм «Мусорная жаба». Слова главы государства приводит РИА Новости.
Он похвалил героиню мультфильма за её экологичное поведение.
«Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает, и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба молодец! Она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем», — подчеркнул президент.
По его словам, российское правительство разделяет идеи жабы.
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Он похвалил героиню мультфильма за её экологичное поведение.
По его словам, российское правительство разделяет идеи жабы.
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Андрей Гаврилов