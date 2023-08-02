Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших военных как к своим

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Военнослужащие были представлены к наградам за мужество, героизм, заслуги перед Отечеством и патриотизм. Российский президент отметил, что должностным лицам государства, следует относиться к семьям бойцов, которые погибли при выполнении воинского долга, как к своим собственным.
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