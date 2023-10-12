Путин призвал к укреплению отношений между Россией и Белоруссией

РИА Новости / Михаил Метцель
Глава РФ Владимир Путин заявил, что при нынешнем внешнем давлении важно укреплять отношения между Россией и Белоруссией. С таким заявлением он приветствовал участников, организаторов и гостей международного форума «История для будущего. Россия и Беларусь». Информацию передает РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.
«Сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство, наши многогранные связи, личные, человеческие контакты», — говорится в сообщении на сайте Кремля.Данный форум организован российским военно-историческим обществом (РВИО) и белорусским обществом «Знание», который проходит сегодня, 12 октября, в Минске. Цель форума — укрепление сотрудничества России и Белоруссии в вопросах сохранения общей истории и культурных ценностей.
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