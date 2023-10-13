Путин призвал сохранять лучшие традиции отечественной педагогики

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Президент России Владимир Путин считает, что необходимо сохранять и развивать лучшие традиции отечественной педагогики, когда школа не только учила, но воспитывала. Так президент сказал в ходе поздравления к 80-летию Российской академии образования.
«Безусловно, важно сохранять, развивать лучшие гуманистические традиции отечественной педагогики. Ведь наша школа не только учила, но и посвящала, воспитывала», - сказал Путин.
Он добавил, что ранее школа добивалась того, чтобы человек мог обрести ценностную опору в жизни и имел возможность состояться полноценной личностью, которая знает историю и культуру своего народа.
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