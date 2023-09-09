Путин проголосовал онлайн на выборах мэры Москвы

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Президент России Владимир Путин проголосовал в выборах мэра Москвы в онлайн-формате и призвал россиян принять участие в выборах, тем самым проявить свою гражданскую позицию.
Глава России напомнил, что 8 сентября в России началось голосование, благодаря которому во многих региональных законодательных собраниях будет выбран состав, а также органы местного самоуправления. Кроме того, в 21 субъекте РФ будут выбраны главы регионов.
«Электронное голосование становится год от года более и более популярным, расширяется его география. Все больше избирателей пользуются такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», - заявил Путин.
Элина Позднякова