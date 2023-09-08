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Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере

Путин: достижения России в ядерной сфере являются фантастическими
08 сентября 2023, 21:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности страны. По мнению российского лидера, проект впечатляет. Об этом Путин сообщил на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.

Российский лидер пожелал дальнейших успехов в развитии, а также отметил, что новый проект — это фантастика. Путин подчеркнул, что знаком с некоторыми достижениями в этой сфере.

Напомним, глава российского государства поручил с 2024 года поэтапно применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации. Также Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта.

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Участника группы «Порнофильмы» и социолога Митрохина* признали иноагентами
Минюст признал музыканта Котлярова и социолога Митрохина иноагентами
08 сентября 2023, 21:31

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов участника группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*, социолога Николая Митрохина* и еще четырех человек. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в список также попали  журналист и литературовед Андрей Мальгин, политический деятель Наталья Пелевина, режиссер Мумин Шакиров, депутат из города Ефремова Ольга Подольская.

Напомним, ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналиста Виталия Дымарского, политолога Кирилла Рогова, журналиста Константина Эггерта, блогера Александра Штефанова и издание «Довод».

Из перечня иноагентов исключена компания «РС-Балт». В Минюсте пояснили, что организация перестала получать финансирование из-за рубежа, что послужило основанием для исключения ее из реестра иноагентов.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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#режиссёр
#депутат
#минюст
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Депутат Нилов призвал при строительстве новых отелей учитывать запросы многодетных
08 сентября 2023, 21:26

Фото: istockphoto.com/dvulikaia

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что немаловажной проблемой является размещение многодетных семей в отелях и гостиницах.
Депутат призвал также обращать на это внимание и при заселении таких семей учитывать их запросы.

«Сейчас, когда развиваются новые территории, становится популярным туризм, мы уже обращались к отельерам с тем, чтобы учитывали запросы многодетных семей. Чтобы семья с тремя детьми могла разместиться в гостинице, не снимая для этого два номера», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Он призвал не только поддерживать, но и всячески пропагандировать многодетные семьи, в том числе, с помощью СМИ.

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#отель
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Озвучены причины приостановки полетов из Египта в Москву
«Интурист» заявила о технических причинах приостановки рейсов
08 сентября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Takosan

Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене рейсов по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам.
«Компания «Интурист» получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва — Шарм-эль-Шейх — Москва 8 сентября по техническим причинам», — приводит NEWS.ru сообщение пресс-службы.

При этом, туристы могут выбрать либо возврат денежных средств, либо перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках или на туры на другие направления.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у египетской авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября.

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#москва
#туристы
#полеты
#авиакомпания
#перелёт
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Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону
Путин подарил Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому монастырю икону XVII века
08 сентября 2023, 19:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин 8 сентября посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и подарил Федоровскую икону Божией Матери XVII века. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер поклонился иконе и мощам преподобного Серафима Саровского. Сообщается, что Путин подарил монастырю Федоровскую икону Божией Матери XVII века.

Путин также пообщался с местными жителями после посещения Дивеевского монастыря. 

Напомним, ранее сообщалось, что возле Киево-Печерской лавры во время стояния икона святого великомученика Димитрия Солунского замироточила. Телеграм-канал Лавры опубликовал видео, на которым женщины держат в руках икону и показывают миро. Приложится к иконе во время съемки подходят другие верующие.

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#храм
#лидер
#путин
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Россиянам раскрыли, как делить животных при разводе
Зоопсихолог Волков призвал подходить к такому вопросу индивидуально
08 сентября 2023, 19:41

Фото: istockphoto.com/Chalabala

Зоопсихолог Мирослав Волков заявил, что при разводе или расставании хозяев животные также могут испытывать сильный стресс, поэтому при решении о дальнейшей судьбе питомца нужно подходить индивидуально.
«Нужно разбираться, насколько животное было привязано к одному из владельцев, кто из них проводил больше времени с питомцем, и уже тогда решать, кому его оставить», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Волков.

Он добавил, что состояние стресса у животного можно определить по тому, что обычно питомцу нехарактерно, как, например, порча мебели, навязчивое внимание, экспрессивное поведение.

Для того, чтобы питомец легче перенёс новые перемены специалист рекомендовал завести ему в «напарники» ещё одного питомца или добавить для него социальное взаимодействие.

По мнению Волкова, собаки намного сложнее переживают распад семьи, чем кошки.

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#кошки
#собаки
#животное
#семьи
#стресс
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Психолог Завадская рекомендовала родителям быть мягче к детям в начале учебного года
08 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/ipolonina

Педагог-психолог Марина Завадская заявила, что в начале учебного года дети могут испытывать сложности в адаптации, поэтому родителям следует быть с ними более мягкими и внимательными.
«В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее. Нельзя сразу же требовать от ребёнка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким», — пояснила в беседе с Газета.ру Завадская.

Она рекомендовала больше разговаривать с ребёнком о нём самому, а также всячески поддерживать его и помогать ему.

Адаптация ребёнка к учебному процессу крайне важна, поскольку без неё у школьника может возникнуть стресс, который, в свою очередь, может привести к частым заболеваниям.

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#психолог
#стресс
#школа
#родители
#дети
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Лесопарк «Павловская Слобода» открыли после благоустройства
08 сентября 2023, 18:57

Фото: Минблаго МО

В городском округа Истра торжественно открыли лесопарк «Павловская Слобода». Это один из девяти объектов, которые в этом году благоустроят по программе губернатора «Парки в лесу», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
На территории лесопарка появились удобные дорожки для прогулок, велодорожки, спортивные зоны, игровые площадки для детей. На территории заработал пункт проката спортивного инвентаря. Для удобства и безопасности посетителей вдоль дорожек установят современные системы освещения и видеонаблюдения.
 
В честь торжественного открытия «Павловской Слободы» состоялась праздничная программа со спортивными и творческими мероприятиями. Перед посетителями выступили популярные исполнители, танцевальные коллективы. Зрителям показали спектакль театра ростовых кукол «Софит». 
 
Весь день на территории лесопарка проводили игры для детей и взрослых, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе.

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#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Представитель ГУ МЧС России по МО Желепа рассказал о мерах безопасности в период проведения выборов
08 сентября 2023, 18:32

Фото: iStock/DmyTo

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата — Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям.

Представитель главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Желепа рассказал корреспонденту «Радио 1» о мерах безопасности при проведении голосования.

«В отношении всех объектов, которые задействованы в проведении выборной кампании текущего года, проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. В целях профилактики нарушения требований пожарной безопасности на объектах данной категории проведены инструктивные занятия с соответственными должностными лицами. Состоялись практические тренировки по эвакуации», — рассказал Желепа.

Он также отметил, что для обеспечения безопасности в комплексном объеме в период проведения выборов в Подмосковье было организовано взаимодействие с главным управлением МВД России по Московской области.

«В целях организации своевременной и качественной работы по обеспечению безопасности на избирательных участках в Единый день голосования, а также контроля за складывающейся обстановкой на них, Главное управление МЧС России переводится на усиленный режим работы с 8 часов утра 8 сентября. На период выборов в ГУ МЧС России будет развернут оперативный штаб. Традиционно на избирательных участках будет организовано дежурство должностных лиц государственной противопожарной службы», — пояснил представитель главного управления МЧС России по Московской области.

Желепа добавил, что проблемные вопросы отсутствуют. Деятельность по обеспечению безопасности населения в период подготовки проведения выборов продолжается и находится на постоянном контроле.

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#тренировки
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Воробьёв: трасса М-12 проходит через шесть муниципалитетов Подмосковья
08 сентября 2023, 18:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

77 км федеральной трассы М-12 проходит в Подмосковье через шесть городских округов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время запуска президентом Владимиром Путиным движения по всему подмосковному участку трассы.
В сентябре прошлого года был открыт первый пусковой комплекс – 22 км от ЦКАД до пересечения с А-108 «Московское большое кольцо». Его сдали досрочно, с опережением почти на два года. Дорога помогла вывести транзит из Павловского Посада и Орехово-Зуево, снизить нагрузку на вылетные магистрали М-7 «Волга» и Носовихинское шоссе.
 
8 сентября глава государства дал старт движению по остальным 55 км – от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Подмосковьем. Их также построили с опережением графика – на 10 месяцев. Теперь из Орехово-Зуева до МКАД, например, можно будет доехать всего за час, а не за три, как раньше.
«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяжённостью более 300 км. Хочу сказать спасибо всем, кто вложил свой труд, талант в создание этих объектов. Особая признательность – за работу с опережением графика специалистам, которые ведут строительство трассы «Восток». Знаю, что объём стоящих перед ними задач и уровень сложности очень высокий, и с этими масштабными задачами коллективы справляетесь на «отлично», – сказал Путин.
В церемонии запуска дорог приняли участие Андрей Воробьёв, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Виталий Савельев, зампред правительства Марат Хуснуллин и глава правления Автодора Вячеслав Петушенко.
 
О работе трассы М-12 Воробьёв доложил президенту по видеосвязи с одного из участков трассы в городе Люберцы. 
«Вы поддерживаете развитие Московского транспортного узла. 77 км дороги, на которой мы находимся, проходят по Подмосковью. Она пересекает шесть очень важных густонаселенных территорий – Балашиху, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь, Богородский городской округ, Орехово-Зуево. Для нас это новый виток и развития экономики, и, конечно, качества жизни. Человек будет меньше тратить времени на то, чтобы добраться из одного пункта в другой. Такие проекты позволяют нам делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта. Это также облегчает передвижение в городах», - заявил Воробьёв
Он добавил, что к трассе М-12 примыкает большая концессионная дорога, которую планируется запустить в рабочем режиме к концу следующего года. Это Южно-Лыткаринская трасса. 
 
М-12 построена в обход городов, поэтому транспортная ситуация улучшится более чем для 2 млн жителей Подмосковья. Рассматривается возможность запустить по трассе маршруты общественного транспорта. На Горьковском шоссе будут сделаны выделенные полосы. Пассажиры смогут экономить в пути 10-15 минут, а перевозчики чётко соблюдать расписание.
 
Строительство М-12 – президентский проект. Он стартовал в 2020 году. К концу этого года трасса соединит Москву и Казань. После этого дорогу продолжат до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе – и до других регионов России. 
 
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