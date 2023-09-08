Путин прокомментировал достижения России в ядерной сфере

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Президент России Владимир Путин заявил, что новый проект по физике высоких плотностей энергии в Саровском ядерном центре важен для обороноспособности страны. По мнению российского лидера, проект впечатляет. Об этом Путин сообщил на встрече с молодыми учеными Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове.
Напомним, глава российского государства поручил с 2024 года поэтапно применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации. Также Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта.
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Екатерина Коршунова