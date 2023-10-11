Путин прокомментировал ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»

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Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках». Об этом он заявил в среду, 11 октября.
Российский глава удивился позиции некоторых государств, так как явно был совершен акт терроризма.
Ранее представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 26 сентября 2022 года с начала СВО в Украину была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Происшествия произошло на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом. В результате атак в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2».
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«Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются», — заявил президент РФ.
Напомним, 26 сентября 2022 года с начала СВО в Украину была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Происшествия произошло на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом. В результате атак в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2».
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Алина Юрчак