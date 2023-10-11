Путин прокомментировал ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»

Подмосковная команда «Мельники» из Королева примет участие во втором туре Международного чемпионата «Битва роботов» в Перми. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В чемпионате примут участие 34 команды из Китая, России и Индии.





Стоит отметить, что робот подмосковной команды весит 110 кг и развивает скорость до 11км/ч. Он передвигается на двух колесах и оснащён молотом.





Увидеть состязание можно на официальных страницах чемпионата 21 октября с 8:00 до 19:00 по московскому времени.





Основной целью соревнований является привлечение внимания к современным технологиям и востребованности инженерных направлений. Чемпионат является главной международной площадкой по обмену опытом в области робототехники.





Суперфинал соревнований состоится в 2024 году в Казани в рамках «игр будущего». Кроме этого, призовой фонд чемпионата в общей сложности равен 6 миллионам рублей.



