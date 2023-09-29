Путин провел встречу с замминистром обороны Евкуровым

Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Информацию сообщает телеграм-канал Кремля.
Встреча состоялась 28 сентября вечером, в ней также принял участие экс-командир «Вагнера» Андрей Трошев. Участники обсудили формирование добровольческих подразделений.
Глава государства отметил, что все социальные гарантии для участников Специальной военной операции должны быть одинаковые. В том числе, они должны распространяться на добровольцев и кадровых военных.
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Глава государства отметил, что все социальные гарантии для участников Специальной военной операции должны быть одинаковые. В том числе, они должны распространяться на добровольцев и кадровых военных.
«Для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил президент.В тот же день лидер РФ провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Путин поддержал идею строительства новой мечети на улице Кадырова, которая будет находится в Южном Бутово.
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Алина Юрчак