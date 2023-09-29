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Путин провел встречу с замминистром обороны Евкуровым

29 сентября 2023, 15:04
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Информацию сообщает телеграм-канал Кремля.
Встреча состоялась 28 сентября вечером, в ней также принял участие экс-командир «Вагнера» Андрей Трошев. Участники обсудили формирование добровольческих подразделений.

Глава государства отметил, что все социальные гарантии для участников Специальной военной операции должны быть одинаковые. В том числе, они должны распространяться на добровольцев и кадровых военных.


«Для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — заявил президент.
В тот же день лидер РФ провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Путин поддержал идею строительства новой мечети на улице Кадырова, которая будет находится в Южном Бутово.

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Судебные приставы добились закрытия незаконно работавшего гостиничного комплекса в Подмосковье
29 сентября 2023, 15:51

Фото: ГУФССП РФ по МО

Судебные приставы принудили жителя Московской области прекратить незаконную коммерческую деятельность гостиничного клуба, который он организовал на территории садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
Председатель одного из подмосковных садовых товариществ построил на пяти земельных участках крупный гостиничный клуб. На коммерческой основе он организовывал и проводил там банкеты, свадьбы и корпоративы. 
«На этом мужчина не остановился: он построил на территории сауну, спа-центр с бассейном и сдавал их в аренду, организовал рыбалку. Вдобавок на территории комплекса он разместил ферму, где содержались козы, свиньи, лошади, куры и другая живность. Выпас животных, как и хранение отходов их жизнедеятельности, осуществлялась также на территории садового товарищества», – говорится в сообщении. 
Владельцы других участков товарищества были недовольны таким соседством. Граждане подали в суд иск с требованием устранить нарушения.
 
Дмитровский городской суд признал деятельность гражданина незаконной и запретил использовать земельный участок не по назначению. Подмосковные приставы возбудили три исполнительных производства. Должниками стали садовое товарищество и предприимчивый председатель. 
 
Судебный пристав-исполнитель ограничил для должника-председателя выезд за пределы России, а также пользовании транспортными средствами, запретил на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. 
 
Однако деятельность гостиничного клуба продолжалась. Тогда пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора. Он предупредил его об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения.
 
Все эти меры побудили должника исполнить решение суда. Незаконная коммерческая деятельность предпринимателя и нецелевое использование земельного участка были прекращены.  

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#подмосковье
#московская область
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Путин разрешил украинцам пересекать границу России по внутреннему паспорту
29 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил гражданам Украины въезжать в Россию и выезжать по своим украинским паспортам. Соответствующий документ опубликован.
«Граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна», - говорится в указе.

Вернуться на Украину можно по удостоверению личности. При пересечении границы с детьми при себе будет необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт, в котором есть информация о ребенке.

Напомним, Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией.

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#паспорт
#дома
#информация
#путин
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Полковник Баранец объяснил, когда срочников могут отправить на СВО
29 сентября 2023, 15:33

Фото: IStock/caliger

Осенний призыв на срочную службу в Вооруженных силах России в 2023 году начнется в свои обычные сроки — с 1 октября. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» напомнил, что призывников срочной службы не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции. Однако у них есть такая возможность. 
«Многих призывников, срочников направят в специальные учебные части, где их будут обучать пять-шесть месяцев, а потом отправят в части, но на территории глубокой России. Но если после такого обучения сам призывник изъявит желание, то он имеет право подать рапорт и оказаться в зоне специальной военной операции», — сказал Баранец. 
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#призывник
#виктор баранец
#армия
#сво
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Синоптик Шувалов заявил, что октябрь не будет дождливым
29 сентября 2023, 15:22

Фото: IStock/ABGlavin

Уже послезавтра теплая сентябрьская погода сменится на дождливую октябрьскую. Об этом в эфире «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
По словам синоптика, на территории Москвы и Московской области в субботу и пятницу будет наблюдаться тёплая погода с температурой 22 градуса. Однако уже в воскресенье, 1 октября, в регион придёт дождь.
«Пора покончить с очень тёплой и сухой погодой, потому что количество выпавших осадков по области не превышает и 10 процентов от требуемой месячной нормы. Это самый сухой месяц за весь ряд метеонаблюдений, так что дождь очень даже нужен. Но, к сожалению, он не будет затяжным. Количество выпавших осадков, может, где-то и превысит пять миллиметров, но в среднем будет около трёх миллиметров», — заметил Шувалов.
При этом специалист подчеркнул, что дождливых дней в октябре будет не слишком много. По прогнозам, погода во второй осенний месяц будет близка к своей климатической норме.  
«Особенно дождливым октябрь он не прогнозируется. С вероятностью 70 процентов октябрь по температуре и по осадкам окажется близким к норме. Как минимум, первая неделя будет точно октябрьская – 12… 17 днём, а потом — 10… 13 градусов», — сказал синоптик.
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#регион
#подмосковье
#москва
#осень
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Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы
29 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Новый пешеходный переход свяжет между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе улицы Новая и 1-й проезд Михельсона.
Он обеспечит безопасный и комфортный переход через железно-дорожные пути для порядка 130 тысяч жителей близлежащих районов. В ближайшее время для удобства жителей там закончат устанавливать лифты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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Новый пешеходный переход скоро появится в городском округе Люберцы.

Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход.
#подмосковье
#люберцы
#благоустройство
#губернатор
#пешеходный переход
#парковки
#лифты
#развитие
#тротуары
#площадки
#андрей воробьёв
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Скоро в Видном достроят новый разноуровневый пешеходный переход
29 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Уже в ноябре специалисты завершат строительство разноуровневого пешеходного перехода в Видном вблизи станции Расторгуево.
Новый пешеходный переход соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Перемены смогут почувствовать более 20 тысяч человек. Также, специалисты благоустроят прилегающую территорию. 

Пропускная способность перехода составляет до 2 тысяч человек в час. На данный момент 17,6 тысяч человек ежедневно пользуются старым открытым пешеходным мостом без лифтов, который планируют демонтировать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском.
#подмосковье
#люберцы
#благоустройство
#губернатор
#проезд
#пешеходный переход
#парковки
#человек
#специалисты
#лифты
#развитие
#тротуары
#площадки
#люди
#видное
#андрей воробьёв
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В Красногорске до конца года достроят пять детсадов
29 сентября 2023, 14:58

Фото: г. о. Красногорск

В городском округе Красногорск до конца года завершится строительство пяти новых детских садов. Об этом объявил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков. Он выступил на заседании строительного штаба с представителями застройщиков и подрядных организаций, профильных сотрудников администрации.
Участники обсуждали темпы реализации проектов строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Как отметил Волков, главное направление в работе на этот и следующие годы – создание комфортной среды для детей.

Среди новых объектов – сад в жилых комплексах «Опалиха О3» и «Город в лесу», оба на 350 мест, встроенное учреждение на 100 мест в ЖК «ЗаМитино», садик на 250 мест в посёлке Новый и на 310 мест – у деревни Сабурово.  

Кроме того, в ЖК «Ильинские луга» будет создано социальное ядро. Кроме поликлиники и школы на 1500 мест, которую открыли 1 сентября, оно будет включать детсад на 200 воспитанников. 

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#дмитрий волков
#красногорск
#строительство
#детсад
#детские площадки
#подмосковье
#московская область
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Длинные очереди появились в военкоматах Петербурга
29 сентября 2023, 14:47

Фото: istockphoto/nantonov

На этой неделе в нескольких районах Санкт-Петербурга были замечены длинные очереди, выстроившиеся у дверей военкоматов. Болбшую часть ожидающих составляли сотрудники кадровых служб предприятий и организаций, которые пришли передать данные о своих работниках в части воинского учета.
Скорее всего, это связано с тем, что с 1 сентября вступают в силу новые поправки к КоАП, которые сильно ужесточают санкции в области воинского учета. Так, например, размеры штрафов за необеспечение явки призывников в военкомат для юридических лиц выросли с пяти тысяч рублей до 400-500 тысяч, в зависимости от статьи, передает «Фонтанка.ру». Должностные лица заплатят от 60 до 80 тысяч рублей.

При этом, по словам кадровиков, военкоматы не справляются с нагрузкой. Одна из ожидающих пожаловалась, что за час очередь продвинулась всего на пять человек, а военкомат работает только два дня в неделю по два часа и, конечно, не успевает принять всех желающих.

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#санкции
#призыв
#человек
#коап
#поправки
#военкомат
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Строители завершают строительство пешеходного моста в Раменском
29 сентября 2023, 14:39

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Специалисты завершают строительство надземного перехода через железно-дорожные пути около станции Удельная в Раменском, который связывает улицу Интернациональная и Южный проспект.
По новым стандартам мост будет полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Пропускная способность перехода составляет около 6 тысяч человек в час.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что развитие дорожной инфраструктуры в регионе является одной из важных задач, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Традиционно на всех подмосковных станциях стараемся выполнить благоустройство, тротуары, перехватывающие парковки, разворотные площадки для автобусов. Если видим, что что-то устарело, не соответствует требованиям времени, нашим стандартам и запросу людей, то меняем это на новое, умное и современное. Это в том числе касается комфортных крытых пешеходных переходов, которые мы строим в Подмосковье. Все они оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками», — рассказал глава региона.
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