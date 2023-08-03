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Путин проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности

03 августа 2023, 12:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
Глава российского государства отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.

Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.


Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении. По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса.

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Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине
03 августа 2023, 12:56

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве впервые оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд назначил компании штраф ниже нижнего предела.

Сообщается, что обвинение Apple предъявили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Напомним, ранее выяснилось, что в России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».

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Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО
Путин подписал указ об обязательном страховании добровольцев СВО
03 августа 2023, 12:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев - участников спецоперации на территории Украины.
Соответствующая информация размещена на официальном правовом портале. 

В тексте документа говорится, что участникам СВО, проходящих службу в добровольных формированиях, будут представлены обязательные гарантии в виде компенсаций. 

Отмечается, что данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 19 июля.

Ранее, Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе специальной военной операции, военных как к своим. 

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#льготы
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Полиция нашла маму девочки, оставленной на детской площадке в Екатеринбурге
03 августа 2023, 12:44

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники полиции нашли маму пятилетней Сони, которую вечером в среду, 2 августа, оставил отец на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Отмечается, что родителей девочки могут привлечь к административной ответственности по нескольким статьям, а также семью могут поставить на профилактический учет.

По словам Горелых, мать девочки претензий ни к кому не имеет, а также она попросила прекратить разбирательство.

Напомним, ранее отец увез на велосипеде 5-летнюю дочь и бросил на улице в Екатеринбурге. Отец малолетней отправился вместе с ней на прогулку на велосипеде накануне вечером. Оставив девочку на детской площадке, мужчина скрылся.

На одинокого ребенка обратили внимание проходящие мимо площадки люди. Прибывшие на место обнаружения девочки сотрудники полиции установили, что отец оставил ее на площадке и пообещал вернуться за ней, однако, так и не пришел.

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В Подмосковье хотят обеспечить прямое сообщение Балашихи со столицей
03 августа 2023, 12:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

ГК «Автодор» прорабатывает возможность строительства развязки на пересечении с Новомилетским шоссе.
Развязка на пересечении с Новомилетским шоссе обеспечит дополнительный выезд из Железнодорожного и Балашихи на скоростную трассу в объезд перегруженного Носовихинского шоссе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.


Реализация этого проекта даст прямое сообщение со столицей. 

На данный момент специалисты завершают строительство трассы М-12 «Москва-Казань», в рамках строительства которой также ведется строительство 4-х развязок: на пересечении с Южно-Лыткаринской автодорогой (ЮЛА) в Люберцах, Носовихинским шоссе в Электроуглях в Богородском округе, ЦКАД в Богородском округе и Большой бетонкой А-108 в Орехово-Зуеве.
 
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#казань
#служба
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Путин поручил подставить плечо деревообрабатывающей отрасли
03 августа 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что деревообрабатывающая отрасль чуть просела, по этой причине необходимо подставить ей плечо.
Российский лидер подчеркнул, что власти должны способствовать тем, кто занимается деревообработкой.

Напомним, глава российского государства проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Он отметил, что отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.

По словам Путина, сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.

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#промышленность
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#государство
#путин
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В Котельниках обустроили ещё три народные тропы
03 августа 2023, 12:09

Фото: сайт г. о. Котельники / Ольга Фельдфебелева

В микрорайоне Ковровый в Котельниках появились три новые народные тропы, обустроенные по программе «Пешком». Об этом сообщается на сайте городского округа.
Две тропы появились по адресу ул. Ковровая, 31, вдоль детской игровой зоны и вдоль заднего фасада жилого дома. Ещё одна расположена на ул. Новой, 11. Она обеспечивает дополнительный подход к детской площадке.

Работы начались по просьбам жителей. Программа «Народная тропа» действует в городе более трёх лет. Работы по обустройству дорожек близятся к завершению. Срок окончания по муниципальному контракту - 15 августа. Однако с учётом установившейся хорошей погоды завершить работу рассчитывают раньше. Затем будет выполнено благоустройство – восстановлены газоны, промыты от пыли дворы.
 
Смысл программы «Народные тропы» – обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы срезать путь до автобусной остановки, школы или больницы. Позже название программы поменяли на «Пешком».

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#котельники
#строительство
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#московская область
#подмосковье
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Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат раньше на 9 месяцев
03 августа 2023, 12:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по строительству участка дороги М-12 «Москва-Казань», также проехал за рулём автомобиля вместе с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко по одному из участков дороги, находящимся в высокой степени готовности.
Строительство подмосковного участка М-12 «Москва-Казань» завершат в сентябре. По территории Московской области пройдет 77 км трассы М-12 «Москва-Казань», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Специалисты уже завершили работы 22 километров трассы, осталось закончить 55 километров от Северо-Восточной хорды Москвы до границы с Московской областью. Работы должны завершится в сентябре текущего года, что на 9 месяцев раньше срока. 


Губернатору доложили, что дорожное полотно выполнено на 98%, асфальт уложен на 75%.
«Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным — это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса — спасение. Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие. М-12 пройдет через 6 наших округов — Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево. Все эти территории — с большим количеством жителей и предприятий. Поэтому очень важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться, и скоро у нас появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки», — отметил губернатор Андрей Воробьёв.
Трасса М-12 является президентским проектом, который стартовал в 2020 году и который завершат в конце 2023 года.

Благодаря реализации проекта новой трассы ускориться движение на восток России из столицы. По новой трассе из Москвы до Казани можно будет доехать за 7 часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода всего за 4 часа, вместо 6.
«Сейчас на строительстве М-12 в Московской области работает 7 тысяч человек. Они монтируют шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов, линии освещения, укладывают асфальтобетон, в среднем 5-6 тысяч тонн на км, наносят разметку, идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области их будет 4», — сказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. 
Трасса М-12 «Москва-Казань» пройдет в обход населённых пунктов. 

Транспортная ситуация улучшится для 2,5 миллионов жителей Московской области, благодаря введению в эксплуатацию участка трассы М-12.

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Жителей Подмосковья приглашают присоединиться к благотворительной акции
03 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto / ipolonina

В подмосковных Мытищах уже не первый год проводится благотворительная акция «Собери ребенка к школе».
Мытищинский волонтёр, член попечительского совета центра «Преображение» (ныне Семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский») Джамиля Финогенова в течение нескольких лет проводит благотворительную акцию «Собери ребенка к школе», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Акция направлена на помощь подопечным центра семьи и детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. 
«У нас около 200 детей, которые находятся под опекой участковой социальной службы, 150 из них — школьного возраста. 1 сентября не за горами. Родители уже собирают детей в школу, учителя готовятся вернуться в классы. А наши подопечные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить ранец и тетрадки от людей с добрым сердцем», — поделилась волонтёр Джамиля Финогенова.
В 2023 году планируется оказать содействие в сборах к школе 150 детям. 

Неравнодушные жители муниципалитета и региона могут также принять участие в благотворительной акции. Требуются: школьные принадлежности, канцелярия, калькуляторы, школьные портфели, подростковые рюкзаки для школы.  

Привезти помощь можно в семейный центр помощи семье и детям «Мытищинский», находящийся на улице Юбилейной, дом 39, с понедельника по четверг с 9:00 по 18:00, в пятницу с 9:00 до 14:30. 

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: 8 (495) 582 54 11.

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Песков назвал Путина своим главным учителем
03 августа 2023, 11:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина своим главным учителем. Об этом он заявил в рамках выступления на «Мастерской новых медиа».
Песков подчеркнул, что за годы работы рядом с президентом он почерпнул большое количество знаний.

«То, как он использует аргументацию, то как он убеждает собеседников, то как он вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, — это для меня бесценный опыт», — рассказал Песков.

Напомним, ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса. Он отметил, что у нашей страны есть перспективы начать достаточно быстрое развитие. Песков также подчеркнул уникальность этих перспектив.

Песков добавил, что «это предстоит изучать, откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа».

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Подмосковье ищет медработников