Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
Глава российского государства отметил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%.
Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы населения России начали расти в реальном выражении. По словам российского лидера, оплата труда в стране выросла с 2018 года впервые более чем на 10%.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса.
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Он также подчеркнул, что сохранение занятости и рост заработных плат указывают на то, что отечественная промышленность набирает обороты.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия вышла из кризиса.
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Екатерина Коршунова