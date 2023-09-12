Путин раскрыл число подписавших контракты с ВС РФ

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За минувшие 6-7 месяцев в РФ добровольно подписали военные контракты 270 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, каждый день по 1-1,5 тысячи человек приходят подписывать контракты и вступать в ряды ВС РФ.
Кроме того, он подчеркнул, что российские бойцы знают, кого защищают.
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«Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за Родину, все равно идут сознательно и добровольно», - отметил Путин.
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Татьяна Лаврова