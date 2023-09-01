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Путин раскрыл главную мысль «Разговора о важном»

Путин назвал любовь к России главной мыслью открытого урока «Разговор о важном»
01 сентября 2023, 18:39
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин рассказал о главной мысли открытого урока «Разговор о важном».
«Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески», - так глава РФ ответил на вопрос о том, какую мысль необходимо доносить школьникам на открытом уроке «Разговор о важном».

Российский лидер отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.


Ранее Путин пообщался с первоклассницей из Подмосковья и выяснил, чем ей понравился первый день в школе. На помощь первокласснице пришел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подсказав, что в школе можно встретить друзей. Путин одернул его, напомнив, что за подсказки ставят двойки.

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#семья
#традиции
#путин
#школьники
#уроки
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В Мариуполе после восстановления открылся госуниверситет, в котором располагался штаб «Азова»*
01 сентября 2023, 20:24

Фото: iStock/Hero Images

В Мариуполе отремонтировали государственный университет, в котором во время ведения боёв размещался штаб «Азова»*. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.
Он рассказал, что здание было сильно разрушено – в нём не было перекрытий, отсутствовало несколько стен. Теперь, после проведённого капитального ремонта, здание полностью подлежит для ведения образовательной деятельности.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в городе восстановлено два вуза: Мариупольский государственный университет (МГУ) и Приазовский технический государственный университет (ПТГУ).

Он добавил, что сегодня студенты пришли в эти вузы. Теперь у них есть возможность «получать знания в комфортных современных условиях».

Кроме того, Фальков отметил, что наличие сразу двух учреждений высшего образования способствует развитию региона и привлекает в него большое количество молодёжи.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#россия
#университет
#студенты
#вузы
#строители
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Врач Эдигер заявил об опасности от сброса вод с «Фукусимы»
01 сентября 2023, 20:18

Фото: istockphoto.com/Huang Evan

Врач и патологоанатом Александр Эдигер заявил, что сброс вод с «Фукусимы», разрешённый властями Японии, может иметь очень печальные последствия для людей и экологии.
Так, он отметил, что рыба, обитающая в водах океана, куда сбрасываются воды с «Фукусимы», накапливает в себе радиоактивные вещества, чем представляет крайнюю опасность для населения прибрежных регионов, в основу рациона которых входят морепродукты.

«При употреблении зараженной рыбы у людей происходит внутреннее облучение, которое опаснее внешнего. Радиоактивные изотопы будут концентрироваться в отдельных органах, например, в печени или кишечнике. Но, в первую очередь, пострадают иммунная и нервная системы. Затем начнется формирование предопухолевых и опухолевых процессов», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

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#рыба
#аэс
#опасность
#здоровье
#вода
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Подмосковный Минтранс объяснил суть новых законов о перевозках на такси
01 сентября 2023, 20:13

Фото: Минтранс МО

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон и закон Московской области от «О регулировании перевозок легковыми такси». Об этом напомнили в подмосковном Минтрансе, разъяснив суть законов.
Теперь, чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, физические лица могут подать заявление на региональном портале госуслуг. Агрегаторы могут получить права на осуществление деятельности службы заказа такси. Созданы региональные реестры перевозчиков, легковых такси и агрегатор. 
 
Для получения разрешения перевозчику нужно состоять на учёте в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Подмосковье. Основное требование к автомобилю – экологический класс не ниже ЕВРО 5. 
 
Разрешение выдается на 5 лет для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; на 5 лет или меньший срок для физлиц, если необходимый срок будет указан в заявлении.
 
Выданные до 1 сентября разрешения можно использовать до окончания срока их действия.
 
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#минтранс мо
#такси
#автомобили
#закон
#госуслуги
#московская область
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Количество заболевших легионеллёзом в Польше возросло до 158 человек
01 сентября 2023, 20:01

Фото: istockphoto/syahrir maulana

В Польше увеличивается количество людей, заболевших легионеллёзом, который еще называют «болезнью легионеров». Количество инфицированных выросло до 158 человек.
Вспышка заболевания изначально была зафиксирована в городе Жешув Подкарпатского воеводства неподалеку от границы с Украиной. Это было несколько недель назад, напоминает РИА Новости. Однако позже болезнь распространилась и на другие регионы Польши. По словам начальника Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромира Слончки, количество заразившихся выросло уже до 158 человек. Больше всего случаев заболевания выявлено в самом Жешуве — 106 и в Жешувском районе — 36.

На данный момент от легионеллёза скончались 18 человек. Среди них девять мужчин и девять женщин в возрасте от 55 до 98 лет. Как установили сотрудники санэпидемстанции, источник заражения находился в водопроводе. В связи с этим в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, дополнительно хлорируя воду. Расследованием дела о вспышке заболевания занимается Агентство внутренней безопасности Польши.

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#регионы
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#заболевания
#станции
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Психолог Дугенцова объяснила, почему россияне отказываются от биометрии
Психолог Дугенцова: «Люди боятся, что их данные могут попасть к мошенникам»
01 сентября 2023, 20:00

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

Психолог Дарья Дугенцова объяснила страх россиян перед биометрией тем, что люди опасаются утечки персональных данных мошенникам.
«Взрослые люди и даже дети подросткового возраста сталкиваются с какими-то проблемами, связанными с тем же списанием средств, оформлением кредитов и так далее. Получается, люди боятся, что их данные могут попасть к мошенникам, и на них оформят какие-то обязательства, от которых они не смогут себя защитить», —прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Она предположила, что такие опасения никак не связаны со страхом людей перед мифами вроде вреда 5G вышек.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял сбор биометрический данных граждан защитой на государственном уровне персональной информации людей.

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#данные
#биометрия
#технологии
#мошенники
#безопасность
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Дептранс: в Москве будет доступна аренда электросамокатов, но введутся дополнительные ограничения
01 сентября 2023, 19:49

Фото: iStock/Kathrine Andi

В Москве не закроют аренду электросамокатов, но будут активно развивать эту отрасль, в частности, в сфере безопасности. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
В ведомстве напомнили, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и операторы кикшеринговых сервисов с 1 марта текущего года проводят контроль за выполнением правил передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

По словам дептранса, Москва стала первым городом, который ввёл медленные зоны. Сейчас их насчитывается 250 по всему городу.

Также в департаменте рассказали о тестировании новой камеры, которая способна зафиксировать нарушения при передвижении на СИМ. Так она считывает езду не по велодорожке, движение по встречной полосе, переезд пешеходного перехода, а не спешивание, а также перемещение на одном электросамокате вдвоём.

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#электросамокат
#москва
#аренда
#ограничения
#дептранс москвы
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Отдыхавший у бассейна россиянин получил 15 суток ареста за татуировку со свастикой
01 сентября 2023, 19:34

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Лазаревский районный суд города Сочи отправил под арест на 15 суток жителя Оренбургской области за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Было установлено, что 30 августа мужчина отдыхал около бассейна в санатории «Тихий Дон». В это время другие отдыхающие могли видеть на его теле татуировку со свастикой. В отношении оренбуржца был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренным частью 1  статьи 20.3 КоАП РФ.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Свой проступок он объяснил тем, что был незнаком с законодательством в этой области. Однако, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности. Суд признал мужчину виновным в административном нарушении и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток. Будет время почитать КоАП.

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#суд
#наказание
#мужчина
#коап
#санатории
#рф
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В Петербурге проводятся археологические работы Борисоглебской церкви
01 сентября 2023, 19:32

Фото: istockphoto.com/Mariana-Rusanovschi

В Санкт-Петербурге проводятся археологические работы Борисоглебской церкви на Синопской набережной.
Главной задачей работ является раскрытие строительной истории здания церкви.

Отмечается, что археологам уже удалось обнаружить открытую кладку фундамента, а также подвальный этаж здания (подцерковье).

«Археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок, имеют случайное происхождение и могут относиться к разным историческим периодам. Они происходят из переотложенных слоев. Не обязательно, что они связаны с храмом: фрагменты стеклянных флаконов, фарфоровой и керамической посуды, печных изразцов. Если удастся найти артефакты, связанные с периодом строительства или существования храма, это будет большой удачей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» начальник археологической экспедиции научно-исследовательского центра «Актуальная археология» Николай Новоселов.

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#археология
#наука
#церковь
#санкт-петербург
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В Домодедове открыли лесопарк Гальчино с карьером и родником
01 сентября 2023, 19:30

Фото: Минблаго МО

В городском округе Домодедово торжественно открыли лесопарка Гальчино. Мероприятие под названием «Легенда о Галиче» прошло в этно-стиле, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Для гостей лесопарка подготовили развлекательную программу с квестами, играми, мастер-классами и историческую реконструкцию. 
«В этом году мы реализовали в этом муниципалитете два больших объекта: парк «Взлёт», который открылся в июле, и лесопарк Гальчино. Это природные территории, где созданы места для спокойного и активного отдыха. Сюда можно прийти в выходные с детьми, заняться спортом, просто провести время на свежем воздухе. Работы по созданию таких территорий для отдыха мы ведём по всему Подмосковью и будем продолжать», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Площадь территории благоустройства составила 30 га. Там проложили пешеходные дорожки, установили фонари освещения, оборудовали вело-лыжный маршрут. 
 
На территории лесопарка расположены два природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из него ручьём. Вдоль карьера обустроили смотровые площадки и зоны отдыха. По просьбе местных жителей площадку у родника обновили, обустроили удобные спуски, лестницу из металла, площадку для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила. 
 
В лесопарке установили детскую площадку с деревянными игровыми элементами. Специально для кадетского класса соседней школы по лесу проложили спортивные маршруты с полосой препятствий.

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