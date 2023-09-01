Путин раскрыл главную мысль «Разговора о важном»

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Российский лидер Владимир Путин рассказал о главной мысли открытого урока «Разговор о важном».
«Любить Россию. Но надо подойти к этому творчески», - так глава РФ ответил на вопрос о том, какую мысль необходимо доносить школьникам на открытом уроке «Разговор о важном».
Российский лидер отметил, что на эту тему можно посмотреть с совершенно разных сторон. Истрия, традиции, семья, главное, преподнести это так, чтобы детям действительно было интересно.
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