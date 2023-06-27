Путин рассказал, что ЧВК «Вагнер» получила от государства 86 млрд рублей

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством
Собственником «Вагнера» является компания «Конкорд», которая получала деньги от государства, поставляя продукты питания. По словам президента, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК «Вагнер» более 86 млрд рублей.
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - заявил Владимир Путин.
Ранее Путин заявил, что военные «фактически остановили гражданскую войну». «Московский Комсомолец» пишет, что Владимир Путин во время выступления в Кремле поблагодарил военнослужащих за их работу во время мятежа Евгения Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», - заявил Владимир Путин.
По словам Владимира Путина, в трудный для страны час военные «встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», военные «фактически остановили гражданскую войну».
Мария Фирсова