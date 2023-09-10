Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Музея Русского патриаршества заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
Российский лидер ознакомился с экспозицией, посвященной жизни патриархов Московских и всея Руси. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили музей вместе с президентом.
Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
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Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сказал Владимир Путин.
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Диана Аванесян