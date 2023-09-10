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Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла

10 сентября 2023, 23:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Музея Русского патриаршества заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
Российский лидер ознакомился с экспозицией, посвященной жизни патриархов Московских и всея Руси. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили музей вместе с президентом.

Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.


«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сказал Владимир Путин.

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#патриарх кирилл
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«Соллерс» представил новый российский пикап на ВЭФ-2023
10 сентября 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский автомобилестроительный концерн «Соллерс» представил новый пикап ST6, который начнут выпускать в Приморском крае в ближайшее время. Презентация автомобиля прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
Новый пикап – это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Имеются две модификации двигателя: дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Автомобиль может достигать скорости 150 километров в час. В его основе – жесткая каркасная конструкция, которая позволит обеспечить безопасность для водителя и пассажиров.

Сотрудники концерна, в ходе презентации автомобиля, выразили надежду на востребованность нового пикапа в первую очередь среди жителей Приморского края.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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#автомобиль
#форум
#россия
#производство
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Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 171 человека
10 сентября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Doucefleur

Пострадавших от некачественной еды компании «Грин Бокс» стало значительно больше. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время зафиксирован 171 случай отравления.
У всех пострадавших зафиксирована острая кишечная инфекция. 99 человек госпитализированы, среди них двое детей, передает издание «78.RU». Дети двух и 12-ти лет находятся в состоянии средней степени тяжести в центре инфекционных болезней. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что, согласно результатам ПЦР, у восьми заболевших обнаружена сальмонелла. Ее же выявили в образцах продукции АО «Грин Бокс».

Региональное управление Роспотребнадзора составило протокол о временной приостановке деятельности в отношении АО «Грин Бокс». Руководство ООО «Умный ритейл» («Самокат») извещено о необходимости снятия с реализации  предполагаемой некачественной продукции. Специалисты управления продолжают работу по отбору проб сырья и продукции, а также проверяет персонал компании.

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#инфекция
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#роспотребнадзор
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«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80
10 сентября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российская корпорация «Уралвагонзавод» по указанию Минобороны может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов.
Он отметил, что в настоящее время прорабатываются все необходимые для возобновления процесса производства документы. Также проводятся совещания с представителями министерства промышленности и торговли по вопросам дополнительного оснащения, поскольку необходимы новые мощности.

Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».

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#танки
#завод
#производство
#оборона
#россия
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В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%
10 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/bizoo_n

В Московской области за минувших два дня голосования явка составила 43, 33%. В общей сложности, свой голос отдали 2 420 501 житель.
Уточняется, что из них 80,56% выбрали ДЭГ, таким образом, проголосовали 358 683 человека.

Напомним, в Подмосковье всего открыто 3 983 избирательных участков.  Так, 3 928 участков постоянные, еще 43 – временные.

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

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#подмосковье
#выборы
#явка
#ДЭГ
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В Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества
10 сентября 2023, 05:51

Фото: iStock/RHJ

Компания АЛРОСА добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии наиболее крупный за последнее десятилетие в России алмаз ювелирного качества. Об этом сообщили в пресс-службе самой компании.
Камень массой 390,7 карата был найден во время ночной промывки алмазоносных песков с участка Эбелях. Он представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом.

«Находка одного из крупнейших алмазов в истории России - несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. <...> без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны», — отметил гендиректор группы АЛРОСА Павел Маринычев.

До этого самым крупным алмазом подобного качества, найденным в России, был алмаз массой 401 карат, обнаруженный в 2013 году.

В настоящее время санкциями полностью запрещено импортирование любых алмазов, из России, даже тех, которые огранили в других странах.

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#якутия
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ТАСС: Двум независимым наблюдателям в Геленджике вручили повестки в армию
10 сентября 2023, 03:04

Фото: iStock/Semen_Salivanchuk

Два наблюдателя получили в Геленджике повестки в военкомат на избирательных участках, так как ранее молодые люди уклонились от явки для уточнения своих персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города-курорта со ссылкой на военного комиссара Геленджика Сергея Козлова.
«Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично», —сообщили геленджикские власти.

Ранее о выдаче повесток в военкомат сообщил в cвоём Telegram-канале депутат краснодарской думы, секретарь областного комитета КПРФ Александр Сафронов. Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.

Указ об окончании мобилизации в настоящее время не подписан, форма соответствующей повестки утверждена правительством в июле 2023 года. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявлял, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.



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#военком
#выборы
#наблюдатели
#краснодарский край
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Аэропорты Москвы задерживают рейсы
10 сентября 2023, 02:32

Фото: iStock/encrier

Двадцать авиарейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в ночь на 10 сентября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Согласно данным на 01:11 мск, в аэропорту Внуково было задержано шесть рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задерживались восемь рейсов. В Домодедово задержали шесть авиарейсов, и еще три отменили.

Накануне ночью в московских аэропортах вновь объявили сигнал «Ковёр». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево 
в общей сложности минимум 13 рейсов были задержаны и четыре отменены.

Режим «Ковёр» для пилота — это принуждение к вынужденной посадке на нужный аэродром. Гражданские самолеты должны сесть, а истребители — перехватить объект и посадить его на какой-нибудь ближайший военный аэродром для того, чтобы определить, кто это нарушает воздушное пространство.

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#аэропорты
#москва
#задержки
#авиарейсы
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Омбудсмен Украины Лубинец предложил отменить статус ограниченно годных к службе
10 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Власти Украины приняли решение призывать в армию ограниченно пригодных к военной службе граждан. Это предложение выдвинул украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение уже принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Сейчас в стране проверяют все военно-врачебные комиссии, поскольку ранее было выявлено множество фактов коррупции при призыве украинцев на военную службу.

«Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, не имеющим проблем со здоровьем, как непригодным», — заявил Лубинец, добавив, что таким образом подобные призывники оказывались вместе с теми, кто действительно испытывал проблемы со здоровьем.

Омбудсмен пообещал, что тех украинцев, у которых есть реальные, а не мнимые проблемы со здоровьем, будут отправлять не на передовую, а в другие места — например, в штаб или в ракетные войска, либо заставят заниматься информационными технологиями.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителями правоохранительных органов будут проверены на подлинность справки о непригодности к службе в армии, которые были выданы военно-врачебными комиссиями призывникам с 24 февраля 2022 года. Такая мера принята в связи с подозрениями на коррупцию в военкоматах.

Ранее стало известно, что украинские военкомы признали годным к службе мужчину, у которого отсутствовала кисть руки.

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#военком
#украина
#мобилизация
#призывник
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День танкиста: что подарить и как праздновать
10 сентября: День танкиста - история и традиции праздника
10 сентября 2023, 00:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

В России десятого сентября отмечают День танкиста. Об истории праздника, традициях и о том, как его принято отмечать, расскажет редакция «Радио 1».

День танкиста в 2023 году


В этом году праздник выпадает на десятое сентября. Танковые войска являются одними из основных сухопутных войск страны. Торжество выпадает на разные даты, однако, празднику всегда отведено второе воскресенье сентября.

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История праздника


Отмечать День танкиста начали только после окончания Великой Отечественной войны. Начало профессиональному празднику положил парад гвардейской танковой Кантемировской дивизии на Красной площади. Изначально предполагалось, что День танкиста будет учрежден для вручения наград участникам войны. Однако, праздник стал отмечаться ежегодно, а в 2006 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, День танкиста внесен в календарь профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил РФ.

Кто празднует


В этот день принято поздравлять тех, кто имеет отношение к танковым войскам. Кроме военнослужащих, отмечают праздник курсанты учебных заведений, преподавательский состав военных вузов и проходящие службу по призыву. Также, поздравить стоить тех, кто проходил службу в ряде танковых войск.


Как принято отмечать День танкиста


В этот день проходят торжественные мероприятия в тех городах, в которых расположены военные базы и танковые соединения. В День танкиста, военнослужащим вручаются награды, ценные подарки, присваиваются звания. Девятого сентября отмечаются заслуги танкистов, в их честь проводятся тематические концерты, проходят торжества. Кроме того, в разных регионах России в военных ведомствах организуют выставки, где посетителям рассказывают о танкостроении, истории возникновения танковых войск, танковой промышленности.
 

Что подарить


Считается, что полезным подарком для имеющих отношение к танковым войскам, могут стать подарочные фляжки, кружки для чая, портсигары, подставки для стаканов, обложки для паспорта или военного билета, зажигалки, брелоки. На все сувениры можно нанести эмблемы танковых войск и таким образом, приурочить подарки именно к этому, важному для военнослужащих сухопутных войск, дню.

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