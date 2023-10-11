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Путин назвал приоритетные направления поставок топлива

Путин: Поставки топлива отечественным производителям должны быть приоритетными
11 октября 2023, 14:49
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин заявил российским энергокомпаниям, что в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.
Об этом он заявил во время выступления в рамках российской энергетической недели (РЭН) в эфире телеканала «Россия 24».

Международный форум посетило более 4 тысяч гостей из 60 стран. Главными темами обсуждения стали развитие электроэнергетики, химической, нефтегазовой и угольной промышленностей, международное сотрудничество а также цифровая трансформация отрасли.


После выступления Владимира Путина, к дискуссии присоединится премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который сейчас прибыл в РФ с целью рабочей поездки. Также, министр энергетики Александр Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии, Абдулом-Азизом бен Сальманом. Они обсудили состояние мирового рынка нефти и его возможные изменения на фоне палестино-израильского конфликта, а также сотрудничество в рамках ОПЕК .

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#рф
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Путин рассказал об успехах программы соцгазификации в России
Путин: уже 375 тысяч домов подключены к газу по программе соцгазификации
11 октября 2023, 15:59

Фото: iStock/Chepko

По программе «Социальной газификации» 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домов уже подключены к газу в России. Об этом во время выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» сообщил президент России Владимир Путин.
Он напомнил, что цель программы, стартовавшей в 2021 году, заключается в том, чтобы подключить все нуждающиеся дома к газификации. 

Также Путин отметил, что в прошлом году условия программы были изменены. Теперь она стала бессрочной, а также распространяется на поликлиники и больницы, а также образовательные организации.

Ранее, в ходе того же заседания, Путин предложил расширить программу социальной газификации для ещё двух категорий населения. 

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#владимир путин
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#президент
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Путин прокомментировал ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»
Путин: РФ не допускают к расследованию атак на «Северные потоки»
11 октября 2023, 15:50

Фото: michal-rojek

Президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что никто не занимается расследованием взрывов на «Северных потоках». Об этом он заявил в среду, 11 октября.
Российский глава удивился позиции некоторых государств, так как явно был совершен акт терроризма.

«Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании – игнорируются», — заявил президент РФ.
Ранее представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен заявил, что повреждение газопровода Balticconnector расследуется как вандализм с отягчающими обстоятельствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 26 сентября 2022 года с начала СВО в Украину была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Происшествия произошло на пике газового конфликта между Россией и Евросоюзом. В результате атак в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были разрушены обе нитки «Северного потока — 1» и одна из двух нитей «Северного потока — 2».

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Второй этап Чемпионата по битве роботов пройдет 21 октября в Перми
11 октября 2023, 15:37

Фото: Минцифры РФ

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023 г. № 889-р при координации Минцифры России ежегодно с 2023 года проводится Международный чемпионат по битве роботов.
Первый отборочный этап чемпионата прошел 16 сентября 2023 года в Московской области в МВЦ «Крокус Экспо». В нем приняли участие 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. Целью международного турнира является привлечение внимания к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и формирование у участников чемпионата потребности к получению новых знаний и компетенций.

Второй этап чемпионата пройдет 21 октября 2023 года в Перми. В нем примут участие 34 команды из России, Индии и Китая, в том числе команда «Мельники», представляющая Московскую область. «Мельники» из Королева представят на турнире двухколесного бота, которому дали имя Красный мельник. Это горизонтальный спиннер, силовой установкой привода которого является электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 1 кВт с силой удара до 1 тонны. Всех зрителей ждет четыре шоу поединков (с 8:00 до 19:00 по московскому времени).

Ссылка на прямую трансляцию Чемпионата: https://vk.com/video-219465931_456239396

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#чемпионат
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Путин предложил расширить соцгазификацию еще двум категориям населения
Путин предложил подключить к соцгазификации участников СВО и инвалидов
11 октября 2023, 15:12

Фото: istock / Andrei Kravtsov

Президент России Владимир Путин озвучил предложение по включению участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в списки граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку по программе соцгазификации.
С таким заявлением глава РФ выступил на пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя» в среду, 11 октября. 

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получить субсидию на газовое оборудование и его установку», — заявил Путин.
Российский лидер напомнил, что в 2021 году стартовала программа социальной газифкации, целью которой стало подключение газа по магистральным газопроводам в каждом отдаленном участке России. Российский лидер отметил, что по результатам первых двух лет программы, удалось обеспечить техническую возможность присоединения газа более миллиону домовладений, среди которых 375 тысяч уже подключили. 

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#лидер
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МВД: Кадровый дефицит в ведомстве составляет 100 тысяч человек
11 октября 2023, 14:51

Фото: istockphoto/Dzurag

Нехватка кадров в министерстве внутренних дел России составляет 100 тысяч сотрудников. Это связано в первую очередь с «неконкурентоспособным» уровнем заработной платы.
Об этом на заседании комитета Государственной думы РФ по рассмотрению бюджета на 2024 год заявила начальница финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш. Она подчеркнула, что некомплект сотрудников в основном ощущается в строевых подразделениях — в полках, батальонах, ротах, взводах и так далее, передает «РБК».

Ирина Кальбфляйш также отметила, что в бюджете на 2024 год не предусматривается плановая индексация зарплаты сотрудников МВД, а это значит, что в очередной раз не удастся удовлетворить финансовые потребности ведомства.

Ранее о нехватке сотрудников говорил глава МВД Владимир Колокольцев. В августе он назвал ситуацию критической, отметив, что только за июнь уволились из органов внутренних дел пять тысяч сотрудников.

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#зарплаты
#индексация
#рф
#кадры
#дефицит
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Подмосковье примет участие в Международном турнире «Битва роботов»
11 октября 2023, 14:45

Фото:istockphoto /charles taylor

Подмосковная команда «Мельники» из Королева примет участие во втором туре Международного чемпионата «Битва роботов» в Перми. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В чемпионате примут участие 34 команды из Китая, России и Индии.


Стоит отметить, что робот подмосковной команды весит 110 кг и развивает скорость до 11км/ч. Он передвигается на двух колесах и оснащён молотом.


Увидеть состязание можно на официальных страницах чемпионата 21 октября с 8:00 до 19:00 по московскому времени.


Основной целью соревнований является привлечение внимания к современным технологиям и востребованности инженерных направлений. Чемпионат является главной международной площадкой по обмену опытом в области робототехники.


Суперфинал соревнований состоится в 2024 году в Казани в рамках «игр будущего». Кроме этого, призовой фонд чемпионата в общей сложности равен 6 миллионам рублей.


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#подмосковье
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Физик Богачёв заверил, что магнитных бурь не будет в течение нескольких недель
11 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/rasslava

Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) доктор физико-математических наук Сергей Богачёв прокомментировал солнечную активность в октябре, отметив, что спокойствие продлиться в течение нескольких недель.
«Магнитные бури — это явление, которое вызывается конкретными событиями, и обычно это вспышки на Солнце. Любой магнитной буре предшествует взрыв на Солнце. Вспышки регулярно пишутся, и за последнюю неделю никаких крупных не было. <…> Затишье на Солнце продлится ещё в течение одной-двух недель. Не только сейчас бурь не будет, но и в ближайшие две недели Солнце будет спокойным», — пояснил в беседе с RT Богачёв.

Он напомнил, что ещё в сентябре некоторая активность на Солнце наблюдалась, а в октябре она спала.

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#солнце
#взрыв
#магнитные бури
#космос
#наука
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Депутат Лантратова заявила о важности уроков домоводства в школах
11 октября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/Iana Pronicheva

Депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что уроки домоводства для школьников действительно важны в практическом плане.
«Раньше были уроки труда, где детей учили что-то делать своими руками, а потом в программе оставили лишь теоретическую часть — уроки технологии. <…> Важно добиться, чтобы на уроках труда дети занимались конкретными делами — чтобы мальчиков учили забивать гвозди, делать что-то по дому, а девочек — шить, вязать, готовить. Это в целом и есть домоводство», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой вернуть уроки домоводства в российские школы. Он объяснил, что подобные уроки развивают практические навыки детей и являются крайне полезными для школьников.

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#дети
#школы
#уроки
#технологии
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Пенсионерка из Серпухова перевела мошенникам 1 миллион рублей
11 октября 2023, 14:21

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове в дежурную часть обратилась 65-летняя жительница с заявлением о мошенничестве. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
По её словам, на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Девушка представилась сотрудницей из отдела безопасности банка и уверила старушку, что с её счета «мошенники пытаются снять деньги» и их нужно перевести на другой «безопасный» счет, чтобы «избежать кражи».


Следователь серпуховского МВД в ходе проверки установил, что неизвестные лица ввели в заблуждение пожилую женщину и выели с её счета 1 млн рублей. через программу удаленного доступа.


Стоит отметить, что злоумышленники настоятельно рекомендовали пенсионерке никому не сообщать о звонке со стороны банка.


Следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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