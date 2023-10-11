Путин назвал приоритетные направления поставок топлива

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин заявил российским энергокомпаниям, что в приоритете должны быть поставки топлива отечественным потребителям.
Об этом он заявил во время выступления в рамках российской энергетической недели (РЭН) в эфире телеканала «Россия 24».
Международный форум посетило более 4 тысяч гостей из 60 стран. Главными темами обсуждения стали развитие электроэнергетики, химической, нефтегазовой и угольной промышленностей, международное сотрудничество а также цифровая трансформация отрасли.
После выступления Владимира Путина, к дискуссии присоединится премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который сейчас прибыл в РФ с целью рабочей поездки. Также, министр энергетики Александр Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии, Абдулом-Азизом бен Сальманом. Они обсудили состояние мирового рынка нефти и его возможные изменения на фоне палестино-израильского конфликта, а также сотрудничество в рамках ОПЕК .
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Международный форум посетило более 4 тысяч гостей из 60 стран. Главными темами обсуждения стали развитие электроэнергетики, химической, нефтегазовой и угольной промышленностей, международное сотрудничество а также цифровая трансформация отрасли.
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Алина Юрчак