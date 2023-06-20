Путин рассказал о планах углубить реки в европейской части страны

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах углубления рек в европейской части России
РЕН ТВ пишет, что о таких планах российский лидер рассказал 20 июня во время совещания по развитию внутренних водных путей. Это произошло после запуска первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке на Северном речном вокзале.
Владимир Путин призвал обеспечить гарантированные глубины, чтобы судоходство эффективно развивалось.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в церемонии запуска первых электрических речных трамвайчиков в столице, сообщает агентство ТАСС.
По информации издания, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
Владимир Путин призвал обеспечить гарантированные глубины, чтобы судоходство эффективно развивалось.
По информации издания, на Северном речном вокзале в столице запущены первые электросуда. Новый маршрут составляет 6,5 км. и свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной.
Мария Фирсова